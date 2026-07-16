16 de julio de 2026 Inicio
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Diego Santilli inauguró la 138° exposición de La Rural y destacó que "la Argentina se ha puesto en marcha"

El jefe de Gabinete participó del corte de cinta de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

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Diego Santilli inauguró la 138° exposición de La Rural y destacó que la Argentina se ha puesto en marcha

Diego Santilli inauguró la 138° exposición de La Rural y destacó que "la Argentina se ha puesto en marcha"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este jueves de la inauguración de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural en el predio ferial de Palermo, donde aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha" y reivindicó las medidas implementadas por el Gobierno nacional en favor del sector agropecuario.

(Foto: Presidencia)       
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Durante el tradicional acto de corte de cinta, Santilli felicitó a los organizadores por una nueva edición de la muestra y destacó el rol del campo y de la agroindustria en la economía argentina.

"Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138° exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad", sostuvo.

En ese marco, el funcionario aseguró que la administración de Javier Milei trabaja para reducir la carga impositiva sobre el sector. "Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba de la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días", afirmó.

Al cerrar su discurso, Santilli retomó una expresión del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y aseguró que "estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que la Argentina se ha puesto en marcha".

Santilli: "El campo es todo lo que está bien"

En una entrevista con Canal Rural, el jefe de Gabinete volvió a destacar la importancia del sector agropecuario y aseguró que "el campo es nuestra esencia, nuestra cultura. Es todo lo que está bien en el sentido de producir, trabajar, esforzarse y competir".

Asimismo, recordó que este año el Gobierno prevé concretar una baja de dos puntos en los derechos de exportación para el trigo y la cebada y destacó la reducción de la presión tributaria. Según indicó, el 2026 finalizará con una presión fiscal equivalente al 26,7% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 32,6% registrado anteriormente.

Por último, pidió a las provincias y a los municipios que acompañen ese proceso con una reducción de sus tributos. "Todo el esfuerzo nacional no lo ve el contribuyente" si las administraciones locales no avanzan en el mismo sentido, concluyó.

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