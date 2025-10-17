Diego Guelar sobre el salvataje del Tesoro norteamericano: "Scott Bessent se ha metido en un túnel de confusión" El candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires y embajador argentino en diferentes países, como Estados Unidos y China, opinó sobre la intervención norteamericana para sostener al presidente Javier Milei. "Ahora sí tenemos que tomar consciencia que la gran expectativa es que existan los marcianos, sean ricos y nos quieran a nosotros porque no nos quedan más banqueros de ultima instancia", aseguró. Por







Diego Guelar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, dijo que hay que agradecerle a Scott Bessent por el salvataje financiero al país.

Diego Guelar, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el partido Unión del Centro Democrático (UCD) y ex embajador argentino en Estados Unidos, se refirió al salvataje del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, al país. "Esto es algo nunca visto. En principio, es raro y muy dificil proyectar como sigue. Bessent se ha metido en un túnel de confusión", aseguró.

En una entrevista en Inteligencia Artesanal, el programa conducido por Nancy Pazos, el candidato a senador por la UCD también dijo que hay que agradecerle a Bessent este salvataje financiero al país porque "sino esto ya se hubiera caido y hubiera sido gravísimo para la Argentina". "Primero hay que agradecerle a los chinos", aseguró sobre la prórroga del pago de los swap por cinco mil millones de dólares, meses atrás. "Después, agradecerle al Fondo Monterario Internacional. Ahora sí tenemos que tomar consciencia que la gran expectativa es que existan los marcianos, sean ricos y nos quieran a nosotros porque no nos quedan más banqueros de ultima instancia", sostuvo Guelar.

"En conclusion: no hay solucion externa", remarcó Guelar. Luego, sostuvo que "no la va a poner Washington, Pekín, ni Brasilia. La tenemos que construir nosotros", dijo.

Por último, Guelar se refirió a su candidatura en las próximas elecciones legislativas y aseguró que aspira al "voto vacante por la ausencia del PRO". "Creo que son dos fuentes. La de Patricia (Bullrich) y la del PRO que no apareció. No hay propuesta. Le pido a mis compañeros de tantos años que me hagan ese voto de confianza", solicitó.

"Yo creo que estamos en una muy buena situación. No en lo económico porque la desconfianza al programa es clarísima. Pero el 26 de octubre vamos a tener un hecho: más del 65% de gente votando, una fiesta de la democracia. Y vamos a tener de todos los colores. No va a estar pintado de violeta y la Argentina va a ser multiculor. Eso es bueno porque somos un país democrático", sostuvo Guelar.