Más críticas al Gobierno por intervenir en la industria de la música: "El que crea que grabar una canción es una pavada, que lo haga"

Desde la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA) cuestionaron los decretos que desregulan la gestión y administración de los derechos de autor y eximen a hoteles, salones de fiestas, restaurantes y bares del pago a SADAIC.

Durante 2024 y 2025, el presidente Javier Milei firmó una serie de decretos que funcionaron como misiles teledirigidos contra la industria de la música . Con la autoría intelectual del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , los textos modificaron la administración y gestión de los derechos de autor .

La Relatora de la ONU sobre Palestina criticó el alineamiento de Javier Milei con EEUU e Israel

Por un lado, el Decreto 765/2024 eximió a hoteles, salones de fiestas, restaurantes y bares de pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por pasar música en ámbitos privados a partir de una serie de modificaciones a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que en su Artículo 33 definía la representación o ejecución pública como “aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aun dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior”.

La nueva normativa establece una definición diferente. Ahora, se considera representación o ejecución pública a aquella que se lleva a cabo "en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas," independientemente de su finalidad. Además, la modificación especifica claramente que no constituye una representación o ejecución pública cuando la misma se realiza en un ámbito privado, sin importar si la ocupación de dicho espacio es permanente o temporal.

La medida cayó pésimo en SADAIC, en la Unión de Músicos Independientes (UMI) y en la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA) .

“Hicieron este desastre con la excusa de que SADAIC funciona mal. ¿SADAIC funciona mal? Bueno, hagamos lo que funcione bien. Pero primero tenemos que cobrar el derecho. Si no, ¿qué vamos a repartir? Es una estrategia horrible, que ataca a la cultura de una manera estrepitosa”, se quejó Cristian Merchot , presidente de ACMMA y representante de artistas de rock como NTVG, Bersuit y Chano, en diálogo con C5N .

“O sea que vos hacés tu cumpleaños y cobra el del salón, cobra el animador, cobra el DJ, cobra el de los sanguchitos, cobran todos... Pero el autor de la música que vos bailás y que te hace sonreír no cobra. Un atropello al derecho de la propiedad intelectual. De la mano de la libertad, voy y me meto en la casa del autor, me baño en su baño, uso su toalla, le como la comida de la heladera, le como el colegio de los nenes, le como años y años de trabajo. Porque, el que entienda que grabar una canción es una pavada, que lo haga”, añadió Merchot.

Cristian Merchot ACMMA Cristian Merchot, presidente de ACMMA y manager de NTVG, Chano y Bersuit.

Luego vinieron los decretos 138/2025 y 10/2025, que limitaron el accionar de SADAIC y habilitaron la creación de nuevas sociedades de gestión colectiva, con el argumento de fomentar la libre competencia.

“Significa que cada uno puede manejar su derecho autor. Perfecto, suena divino. Suena hasta utópico. Pero, ¿qué tiene eso detrás? El abuso de poder: Yo hago un festival, contrato a cien bandas y vos me cedés el derecho de autor. Y si no me lo cedés, no te contrato. Contrato a otra banda”, ejemplifica Merchot.

El presidente de ACMMA puso en evidencia las contradicciones de un gobierno que por un lado dice defender la propiedad privada, pero al mismo tiempo pone en jaque el derecho de propiedad de los autores.

“Hace muy poco le contesté un tuit a Sturzenegger. Le pregunté qué opinaba del copyright, que es el derecho de la propiedad intelectual. Y terminé la frase diciéndole: ‘La verdad, usted es bastante parecido a Grabois, con la diferencia que Grabois es un ser humano que quiere cuidar derechos y usted los quiere usurpar. Porque cuando Grabois defiende una toma de un terreno, usted dice que Grabois es un trosko, o un comunista. ¿Y usted cómo se llama, que no para de aplastar los derechos de gente que no se puede defender?”, cuestionó Merchot.

El titular de ACMMA tiene la certeza de que los decretos firmados por Milei son hechos a medida de las grandes productoras de espectáculos masivos, que permanentemente ejercen “abusos” sobre los artistas.

“Regulan para los productores, los mismos hipócritas que después nos llaman para que les llenemos las salas. Ahora, cuando nosotros les llenamos la sala, no nos quieren pagar los derechos. ¡Es espectacular el razonamiento!”, concluyó Merchot.