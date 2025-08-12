12 de agosto de 2025 Inicio
Diego Guelar, tras sus insultos a Mauricio Macri: "El acuerdo con LLA equivale a reconocer la desaparición del PRO"

El exembajador en China y actual candidato a senador de la UCeDe pretendía reconstruir Juntos por el Cambio con el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo republicano y dirimir las candidaturas en una "interna abierta".

Diego Guelar en C5N.

Luego de haber definido a Mauricio Macri como "un reverendo hijo de puta", el exembajador en China, la Unión Europea y Brasil, y actual candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires por la UCeDe, Diego Guelar, consideró que, a partir del acuerdo electoral con La Libertad Avanza, "se terminó reconociendo la desaparición del PRO".

Karina Milei digita la estrategia electoral de LLA y le pone límites a Macri.
Alianza PRO-LLA: Karina Milei vetó a una candidata de Macri en CABA

En una entrevista con Daniela Ballester y Julián Guarino en El Diario, Guelar reconoció que "hay bronca y desilusión" por la decisión que tomó la cúpula del partido amarillo, y remarcó que "no requiere mayor aclaración" lo expresado sobre el expresidente Macri.

El exembajador valoró las políticas de shock del gobierno de Javier Milei, consideró que "el equipo económico es muy bueno" y se definió como "un oficialista no libertario".

"Yo no coincido con el pensamiento libertario, con el Gordo Dan, con la protección del cielo (sic) y todas esas cosas. El PRO tiene otra tradición. No es lo mismo que VOX o que Trump", explicó Guelar. Y lamentó que Macri haya "permitido la absorción del PRO en La Libertad Avanza".

"Yo creo que esto está mal. Me da bronca. Considero que había que convocar a una cantidad de aliados, del radicalismo, del peronismo republicano, de la Coalición Cívica... Cantidad de gente con la que construimos exitosamente Juntos por el Cambio, que al día de hoy no sé por qué se rompió, reconvocarlos a hacer una interna abierta y desde ahí lanzar una contraofensiva. No fue la metodología que se usó y se terminó reconociendo la desaparición del PRO", sostuvo Guelar.

