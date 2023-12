Designaron a Santiago Bausili como presidente del Banco Central: cómo quedó el nuevo directorio

A la misma vez se hizo pública la aceptación de las renuncias del directorio que integraba el BCRA durante la gestión anterior: Miguel Ángel Pesce, presidente; Adrián Woyecheszen, vicepresidente; Claudio Golonbek, Zenón Biagosh, Lisandro Cleri, Jorge Carrera, Eduardo Hecker, Manuel Mayer, Agustín D'Attellis; directores y Waldo Farías, en el cargo de Síndico Adjunto.

Banco central

Cómo quedó el nuevo directorio del Banco Central

El Boletín Oficial, en su paquete de decretos, formalizó a las nuevas autoridades del BCRA, con Bausili a la cabeza:

Vladimiro Werning (vicepresidente)

Alejandro Lew, Marcelo Eugenio Griffi, Agustín Pesce y Juan Ernesto Curutchet (directores)

El BCRA aclaró que, por el momento, el área de Sindicatura Adjunta se encuentra vacante.

Quién es Santiago Bausili, el elegido para presidir el Banco Central

Santiago Bausili tiene 49 años y es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de San Andrés en 1995. Antes de haber ocupado cargos durante la gestión de Cambiemos, tuvo una dilatada trayectoria en grandes empresas internacionales.

Durante más de 11 años, entre enero de 1996 y marzo de 2007, trabajó para J.P. Morgan, donde llegó a ser vicepresidente y estuvo a cargo de los Mercados de Capitales y Marketing de Derivados en Argentina, Chile y Perú.

En 2007 pasó al Deutsche Bank, donde se desempeñó como director a cargo del manejo de deudas de Argentina, Chile, Colombia y Perú. En 2016 pasó a estar a cargo del control de deuda de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, además de la Banca de Inversión en Argentina. A lo largo de toda su etapa en el sector privado se especializó en el financiamiento de mercado de capitales y manejo de riesgos financieros.

Santiago Bausili.

Tras once años con J.P. Morgan y casi nueve años en Deutsche Bank, ingresó a la función pública. En 2016 asumió como subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda, durante la presidencia de Mauricio Macri, puesto que lo acercó a Caputo, luego ministro de Finanzas, con quien comparte una sociedad en la consultora Anker Latinoamérica desde octubre de 2020. Con "Toto" al frente de la cartera, Bausili asumió como secretario de Finanzas.

Además, Bausili es cofundador de la consultora Bunker y se desempeña como miembro del Consejo Asesor en Invernea.

Primeras medidas económicas: el Gobierno confirmó que se conocerán este martes

Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y la más alta expectativa estaba alrededor de las primeras medidas económicas. Sin embargo, Manuel Adorni, en su primera conferencia de prensa como vocero de la Presidencia, confirmó que los lineamientos iniciales se conocerán este martes y que los anuncios estarán a cargo de Luis Caputo, el ministro de Economía.

Adorni adelantó que la “lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó, el 'no hay plata' no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal”.

El vocero repitió las directrices que marcó Milei en su primer discurso como Presidente y reafirmó que “van a terminar con esta Argentina de decadencia, con 45% de pobres, con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años, que es un problema que la política ha generado y parece que no podemos salir”.

En esta línea, el vocero respondió a una pregunta de Adrian Salonia, periodista de C5N, sobre cuándo se realizarán los tan esperados anuncios en materia de economía. "Este martes, en horario a definir, se van a hacer anuncios económicos por el ministro Luis Caputo", respondió.

Si bien Adorni no entró en detalles sobre cuáles medidas serán, explicó que los desafíos económicos son "enormes" y que el sistema tributario es uno de los principales". En cuanto al comportamiento de los mercados y el comportamiento del dólar blue frente al nuevo Gobierno, pidió "terminar con la futurología" y "hablar sobre hechos ciertos".