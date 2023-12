El Banco Central revisará todas las operaciones de compra y venta de dólar oficial

El organismo dictaminó que el mercado de cambios operará durante el primer día hábil de la presidencia de Javier Milei con conformidad previa. Además, aclara que no se trata un feriado cambiario.

Explicó que esta medida "fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante".

La decisión no implica un feriado cambiario, ya que se podrán realizar operaciones de compra y venta de dólar oficial durante toda la jornada, pero el BCRA indicó que las mismas "serán analizadas y cursadas en función de las prioridades".

Nota de Prensa Banco Central 11-12-23

Primeras medidas económicas: el Gobierno confirmó que se conocerán este martes

Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y la más alta expectativa estaba alrededor de las primeras medidas económicas. Sin embargo, Manuel Adorni, en su primera conferencia de prensa como vocero de la Presidencia, confirmó que los lineamientos iniciales se conocerán este martes y que los anuncios estarán a cargo de Luis Caputo, el ministro de Economía.

Adorni adelantó que la "lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó, el 'no hay plata' no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal".

En esta línea, el vocero respondió a una pregunta de Adrian Salonia, periodista de C5N, sobre cuándo se realizarán los tan esperados anuncios en materia de economía. "Este martes, en horario a definir, se van a hacer anuncios económicos por el ministro Luis Caputo", respondió.

Manuel Adorni (foto 2) 11-12-23.png

Si bien Adorni no entró en detalles sobre cuáles medidas serán, explicó que los desafíos económicos son "enormes" y que el sistema tributario es uno de los principales". En cuanto al comportamiento de los mercados y del dólar blue frente al nuevo Gobierno, pidió "terminar con la futurología" y "hablar sobre hechos ciertos".