Cuba explicó el incidente que culminó con la muerte de cuatro tripulantes de una lancha estadounidense

El viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío, se refirió al incidente sucedido el pasado miércoles en el que una lancha norteamericana ingresó en aguas del país latinoamericano.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernandez de Cossío , aseguró que el incidente sucedido el pasado miércoles en el que una lancha proveniente de Estados Unidos ingresó a sus aguas y sus tripulantes se enfrentaron a los tiros con la Tropa Guardafrontera de la isla se trató de un intento de ataque terrorista.

"Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas", declaró Fernández de Cossío.

Luego, el funcionario cubano agregó que "está en curso un proceso investigativo. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho" , sostuvo Fernández de Cossío sobre la buena predisposición que demostró Washington para "cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos".

El incidente se produjo durante la mañana del pasado miércoles, cuando una lancha proveniente del estado norteamericano de Florida ingresó a aguas cubanas y, ante la voz de alto de la Tropa Guardacostera, abrieron fuego contra ellos. En los hechos resultaron muertos cuatro personas y también fue herido uno de los agentes fronterizos de la isla.

La Cancillería cubana aportó también las identidades de las diez personas que se encontraban en la lancha estadounidense: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Corre a. Los últimos cuatro correspondieron a los tripulantes abatidos.

Además, en la embarcación se encontró armamento de todo tipo. "Entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista", aseguró Fernández de Cossío.

Por último, el gobierno de la isla aseguró que este no se trató del primer incidente de este tipo. "En los últimos años las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba", aseguró el canciller. "Las autoridades cubanas han dado a conocer con regularidad al Gobierno de Estados Unidos información de las personas que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba", agregó.

Algunos de este tipo de ataques fueron realizados en los años 2023 y 2025, donde algunos de sus protagonistas fueron identificados como Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes "gozaban de impunidad dentro del territorio estadounidense", según el canciller. "Los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar", aseguró Fernández de Cossío.

#UltimaNoticia: En la mañana del 25 de feb, se detectó una lancha rápida infractora dentro de aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU, con folio FL7726SH.



Se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, provincia Villa Clara, #Cuba pic.twitter.com/fgKcDa2LDC — Embajada Cuba EEUU (@EmbaCubaEEUU) February 25, 2026

