Cynthia García: "Es increíble que se hable muy poco del intento de magnicidio de Cristina"

La periodista analizó la realidad del país en Right Now con la conducción de Julieta Camaño.

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño, la comunicadora apuntó a los discursos de odio: "El arma estaba cargada de balas y de odio. El atentado fideliza ese odio que se propaga por las redes y se convierte en gobierno".

García opinó lo mal que le hicieron a la Argentina estos mensajes de descrédito y ofensa hacia Cristina, a quien le gatillaron en la cabeza y se salvó de milagro. "Es muy fuerte porque desde que ocurrió el atentado hasta ahora se habló muy poco. Patricia Bullrich nunca repudió el atentado por ejemplo. Ese discurso logró el triunfo de Javier Milei", condieró.

Cynthia García: "Hay que prestar atención al fenómeno Milei"

La periodista detalló que la propia hermana de Milei, Karina, está en la búsqueda de lograr el partido nacional y advirtió: "Hay que prestar atención al fenómeno de La Libertad Avanza".

"Milei es fascismo, es autoritarismo y es el Estado roto... Para analizarlo hay que pensarlo en un marco del que representa a los intereses de las corporaciones. Creo que es genuino. Eso es lo que todavía sostiene su adhesión, aunque su política es nefasta, añadió.

De la primera mañana de la 750 a Duro de Domar

La panelista de Duro de Domar, en C5N, aseguró: "Tengo que aprender a relajarme y disfrutarlo más. El formato de panel y discusión a veces no deja desarrollar una idea. A veces no me dejo llevar por el disfrute del programa".

Cynthia conduce la primera mañana de la radio en la 750 con su ciclo La García, de lunes a vieres de 6 a 9. Describió su vida profesional en ese medio como su mundo: "Un estudio de radio para mi es mi casa". Si bien sufre levantarse de madrugada, aseguró que "lo importante es ser meticuloso por el orden en la casa". En este sentido, aclaró que tengo el aguante de mis hijes (Lourdes y Juan).

Sobre Pedro Brieger: "No es sólo Pedro sino es el acoso como cultura"

La periodista se refirió en especial a la presentación que hizo el colectivo de Periodistas argentinas sobre los casos de acoso y abuso de poder de su colega Pedro Brieger y aseguró: "No es sólo pedro sino 'lo Brieger', sino sobre el acoso como cultura porque el patriarcado es un abuso de poder".

Detalló que presentaron un informe sobre 19 afectadas y que hay muchas más. Reflexionó que mientras él daba cátedra ellas se mudaban, renunciaban, lo que definió como "tremendo".

Además, pidió un descargo de parte del comunicador: "Es doloroso porque fue nuestro compañero, es muy reparador poder generar una voz colectiva que visibilice la situación. Pedimos jornadas para divulgar el acoso y que Pedro Brieger pida disculpas. Va a ser muy reparatorio para la víctimas.