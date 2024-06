El ataque que sufrió un exparticipante de Gran Hermano: "Tenía todas las de perder"

En el programa Valentonados en FM Vale 87.5 con la conducción de Julieta Camaño, el joven de 33 años recordó: "En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo... Yo no tengo problema, pero ¿mirá si tengo que reaccionar? Si reacciono es 'Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe'".

Además, agregó que aunque pudieron contenerlo él se sintió mal durante un tiempo y sufrió un ataque de pánico: "El ataque no fue solo por eso en particular, sino por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que si. Dije voy a empezar a cuidarme a mí”.

¿Quién es Licha Navarro?

El 13° eliminado que se mostró cerca de Furia en el juego reflexionó sobre su paso por Telefe: "Todavía no caigo… todo lo que estoy viviendo estos días es algo impresionante. Hace exactamente 3 meses me cambió la vida".

El jugador tiene un físico musculoso y cuida de su estética, que empezó a explotar a partir de que fue quedó afuera de GH, y por lo que dejó temporalmente su rol como asesor financiero. Aceptó la propuesta para las redes sociales del canal mientras elige entre otras posibilidades que se abren en su nueva carrera.