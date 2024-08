Cruje La Libertad Avanza: Lilia Lemoine lanzó una fuerte acusación contra Victoria Villarruel

Lemoine cargó contra la vicepresidenta y reavivó los rumores de interna con el jefe de Estado: “Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”.