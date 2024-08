Una de las diputadas libertarias que visitó genocidas en Ezeiza pidió que también se investigue a Martín Menem

En la reunión de Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que debate la creación de una comisión investigadora para investigar la conducta de los legisladores que visitaron represores condenados por delitos de lesa humanidad, Arrieta presentó su propio proyecto para tratar el tema, volvió a defenderse que no sabía con quiénes se iban a encontrar y dijo que tanto Menem como el diputado Beltrán Benedit deben dar explicaciones.

"Vengo a presentar este proyecto para buscar transparencia, porque la credibilidad de uno es lo más importante que uno tiene. A raíz de los hechos de público y notorio conocimiento, el día 11 de julio en el penal de Ezeiza, fuimos invitados un grupo de diputados en el que revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas y tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas", expresó la diputada al comienzo de su intervención.

La diputada libertaria sostuvo que las autoridades de la Cámara de Diputados brindaron las herramientas para una comitiva de diputados vaya a conocer las instalaciones del penal y las condiciones sanitarias de los detenidos

"Quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar de ir a visitar. La verdad que no sabía, creí en mis compañeros, creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera a cabo o a aquellos que persiguen otros fines que nos se nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltrán Benedit como el presidente de la Cámara Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto", indicó.

"Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin aval político. Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra tanto del presidente de la cámara de diputados como también de mis pares", agregó Arrieta.

Por último, la diputada puso a disposición pruebas que avalan sus declaraciones y en ese sentido contó que hizo un pedido de combi para 10 personas a las autoridades de la Cámara baja y se lo rechazaron. "Es evidente que hay que pedir autorización. Alguien autoriza una combi en la cámara de diputados para hacer distintas visitas", completó.