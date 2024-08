Visita de diputados libertarios a genocidas: allanaron el penal de Ezeiza

Si bien la excusa que puso Benedit fue que iban a visitar a excombatientes de la guerra de Malvinas, trascendió que el motivo de la reunión fue discutir distintas estrategias para conseguir la prisión domiciliaria, solicitud que fue rechazada por la Justicia por tratarse de condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a pesar de que los detenidos superan los 70 años. En el encuentro, diputados y genocidas se habrían sacado una foto que aún no trascendió públicamente.

El encuentro generó una fuerte interna dentro de La Libertad Avanza. Mientras desde algunos sectores afirman que los diputados se "cortaron solos" sin conocimiento de las autoridades, otros sostienen que fueron mandados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, de estrecho vínculo con los genocidas. Este jueves el jefe de Gabinete Guillermo Francos se reunirá con todos los bloques de La Libertad Avanza y adelantan que será un encuentro "acalorado".

En la imagen a la que accedió C5N pueden verse los rostros de Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Una de las diputadas libertarias que visitó a genocidas reveló: "Esto tenía un okey de Patricia Bullrich"

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, que formó parte del encuentro junto a otros seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza, reconoció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó que se lleve a cabo la reunión.

En diálogo con Radio Mitre, la legisladora detalló la planificación de la reunión con genocidas de la última dictadura cívico-militar: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich".

Rocío Bonacci La diputada libertaria Rocío Bonacci.

En ese sentido, precisó cómo ingresaron los diputados a la cárcel de Ezeiza para mantener el encuentro. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", afirmó.

En tanto, rechazó el proyecto de ley para buscar la liberación de genocidas: "Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".

También, afirmó que determinó no participar activamente de la visita, a pesar de que permaneció en el lugar. "Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago", marcó.

Noticia en desarrollo.-