Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8 de la temporada 2

El último episodio promete ser fiel a lo que se vio durante las semanas de emisión: caos, traiciones y muchas revelaciones. Esto es todo lo que tenés que saber.

Este miércoles 22 de octubre estará disponible en Amazon Prime Video el octavo y último capítulo de la segunda temporada de Gen V, el spinoff the The Boys.

Se espera que la producción estadounidense cierre esta segunda temporada con un capítulo final que promete estar lleno de acción y con giros sorprendentes como los mejores momentos de The Boys.

Ambientada en la Godolkin University , la serie sigue a un grupo de jóvenes superhéroes entrenados por Vought International para convertirse en los próximos grandes íconos del mundo.

Pero detrás del glamour y las competencias, los adolescentes descubren los oscuros experimentos y manipulaciones que esconde la compañía, en una historia atrapante al igual que su producto principal.

Para este último capítulo, Gen V promete revelar secretos clave sobre los verdaderos planes de la universidad y la posible participación de Stan Edgar, el astuto ejecutivo de Vought.

Los fanáticos, que jugaron con todo tipo de especulaciones en redes sociales, también esperan la esperada aparición de Homelander, que podría convertir este final en la conexión con la próxima temporada de The Boys.

Cuándo se estrena y dónde ver el último capítulo de Gen V

La entrega semanal será el miércoles 22 de octubre. La plataforma encargada de distribuir la serie es Amazon Prime