Elecciones legislativas 2025: Argentina vota y lo vivís por C5N Este domingo, toda la información al instante de las comicios a nivel nacional. Los resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de los periodistas más reconocidos. Por







Unas elecciones clave para el futuro de nuestro país.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país y C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecerán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país, que puede seguirse al mismo tiempo en C5N.com y en todas las redes sociales.

Desde las 7, toda la información al instante a nivel nacional, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán y 127 diputados nacionales y 24 senadores.

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 36 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.

Una transmisión sin precedentes. Argentina vota y lo vivís en C5N.