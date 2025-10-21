21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones legislativas 2025: Argentina vota y lo vivís por C5N

Este domingo, toda la información al instante de las comicios a nivel nacional. Los resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de los periodistas más reconocidos.

Por

Unas elecciones clave para el futuro de nuestro país.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país y C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecerán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país, que puede seguirse al mismo tiempo en C5N.com y en todas las redes sociales.

Te puede interesar:

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

Desde las 7, toda la información al instante a nivel nacional, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán y 127 diputados nacionales y 24 senadores.

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 36 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.

Una transmisión sin precedentes. Argentina vota y lo vivís en C5N.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Diego Guelar sobre el salvataje del Tesoro norteamericano: "Scott Bessent se ha metido en un túnel de confusión"

play

Pablo Duggan repudió al acosador de Agustina Peñalva: "Walter Graziano es un psicópata"

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Luli Trujillo, sobre el acoso a Agustina Peñalva: Cada mujer que lo vive, lo vive como un infierno diario

Luli Trujillo respaldó a Agustina Peñalva: "Cada mujer que lo vive, lo vive como un infierno diario"

Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.
play

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 7 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 14 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 14 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 20 minutos
El look que compartió Dybala con sus seguidores.

Dybala, un ícono de la moda fuera de la cancha: su total denim casual y oversize que es tendencia

Hace 25 minutos