IR A
IR A

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

La actriz de Stranger Things aparece por primera vez en el set junto al actor y desata la locura entre los fans.

Desde que se confirmó su fichaje

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

  • En Inglaterra se está llevando a cabo el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio de 2026.
  • Aparentemente, participaría del elenco de esta película la famosa actriz Sadie Sink, quien interpretaba a Max de Stranger Things.
  • A partir de fotos que circularon en la redes sociales donde se la ve a Sadie camuflada y se confirmaría que formará parte de la cuarta película de Spider-Man, lo que no se sabe es qué papel interpretará en esta saga.
  • Algunos rumores apuntan a que podría ser Mary Jane Watson, mientras que otros la relacionan con Gwen Stacy o incluso con Mayday Parker, la hija de Peter Parker en los cómics.
Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.
Te puede interesar:

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day continúa a toda velocidad en Basingstoke, Inglaterra, y las nuevas imágenes filtradas han revolucionado las redes. Por fin hemos podido ver a Sadie Sink, la inolvidable Max de Stranger Things, en el set de la esperadísima cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

Las fotos muestran a Sink charlando con el director Destin Daniel Cretton mientras Holland rueda una escena de acción con el traje clásico del trepamuros. Aunque la actriz lleva un abrigo que oculta su vestuario completo, los fans no han tardado en fijarse en los pantalones de camuflaje y las botas militares que asoman debajo. Y, claro, eso ha encendido todo tipo de especulaciones.

stranger-things-4-max-2755703

Cómo sería la introducción de Sadie Sink al mundo de Marvel

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. Algunos rumores apuntan a que podría ser Mary Jane Watson, mientras que otros la relacionan con Gwen Stacy o incluso con Mayday Parker, la hija de Peter Parker en los cómics. Pero hay un giro interesante: según varios insiders, Sink podría estar dando vida a la misteriosa compañera de Frank Castle (el Castigador), interpretado por Jon Bernthal.

sadie sink

Esto encajaría con el estilo militar que luce en el set y con la descripción oficial filtrada por medios estadounidenses, donde se define su personaje como una mujer “aguda, libre de espíritu y con un pasado misterioso”.

Por si fuera poco, hay quienes aseguran que el estudio está ocultando un gran giro argumental relacionado con su personaje. Marvel Studios habría lanzado información contradictoria a propósito para despistar a los filtradores, algo que ya ha hecho en el pasado. Así que, si los rumores son ciertos, Sadie Sink podría tener un papel mucho más importante de lo que parece a simple vista.

En las imágenes compartidas por la cuenta UnBoxPHD en X (antes Twitter), se ve a Tom Holland en plena acción con su traje arácnido. A su lado, el equipo de rodaje y los curiosos que se acercaron al set durante una jornada abierta al público. El propio actor confesó en un vídeo reciente que “es la primera vez que tenemos fans en el primer día de rodaje”, y añadió con una sonrisa: “Me hace ilusión compartirlo con ellos. Solo espero hacerlo bien… sin presión”.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel

Por su parte, Destin Daniel Cretton, conocido por dirigir Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, explicó en CinemaCon que el objetivo de la película es ofrecer algo completamente nuevo: “Estamos explorando la siguiente etapa del personaje con el mejor equipo posible, buscando una historia emocionante y emocional como nunca antes”.

Además de Holland, Spider-Man: Brand New Day contará con Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds, quienes retoman sus papeles de la trilogía anterior. También se ha confirmado la participación de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, un detalle que ha desatado rumores de un posible cruce entre los Vengadores y el Hombre Araña.

El actor Tramell Tillman, conocido por Severance, también forma parte del reparto, aunque su papel se mantiene en secreto. Todo apunta a que Marvel está preparando una entrega más madura y emocional, donde Peter Parker tendrá que equilibrar su vida personal con nuevos aliados y amenazas inesperadas.

Con su estreno fijado para el 31 de julio de 2026, Spider-Man: Brand New Day promete marcar un antes y un después en la franquicia. Cretton y Holland parecen decididos a llevar al héroe a territorios más oscuros y humanos, algo que encajaría con la presencia de personajes como el Castigador o incluso una versión más combativa de MJ.

spider man brand

Y aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre el papel de Sadie Sink, su simple presencia ya ha elevado las expectativas. Si algo ha quedado claro con estas primeras imágenes es que el nuevo capítulo de Spider-Man traerá cambios importantes, tanto dentro como fuera del traje.

Los fans ya cuentan los días para descubrir quién es realmente ese enigmático personaje que acompaña al héroe arácnido y qué secretos guarda bajo ese abrigo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

Lo cierto es que ha habido muchos actores dando vida a Superman o a Batman y otros tantos a Spider-Man, por mencionar algunos ejemplos, pero solo ha habido un Lobezno, y ese ha sido Hugh Jackman.

¿Sigue en Marvel? Qué pasará con Hugh Jackman en las próximas películas de X-Men

Marvel demuestra que la coexistencia de diferentes estilos y perspectivas dentro de un mismo universo narrativo permite que cada franquicia conserve su identidad, mientras contribuye a una visión compartida. 

Marvel reveló que Spiderman y Daredevil compartirán más historias en el futuro

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

últimas noticias

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 14 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 21 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 21 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 27 minutos
El look que compartió Dybala con sus seguidores.

Dybala, un ícono de la moda fuera de la cancha: su total denim casual y oversize que es tendencia

Hace 32 minutos