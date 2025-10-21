Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

La actriz de Stranger Things aparece por primera vez en el set junto al actor y desata la locura entre los fans.

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day continúa a toda velocidad en Basingstoke , Inglaterra, y las nuevas imágenes filtradas han revolucionado las redes . Por fin hemos podido ver a Sadie Sink , la inolvidable Max de Stranger Things , en el set de la esperadísima cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland .

Las fotos muestran a Sink charlando con el director Destin Daniel Cretton mientras Holland rueda una escena de acción con el traje clásico del trepamuros . Aunque la actriz lleva un abrigo que oculta su vestuario completo, los fans no han tardado en fijarse en los pantalones de camuflaje y las botas militares que asoman debajo. Y, claro, eso ha encendido todo tipo de especulaciones .

Desde que se confirmó su fichaje , las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. Algunos rumores apuntan a que podría ser Mary Jane Watson , mientras que otros la relacionan con Gwen Stacy o incluso con Mayday Parker , la hija de Peter Parker en los cómics . Pero hay un giro interesante: según varios insiders , Sink podría estar dando vida a la misteriosa compañera de Frank Castle (el Castigador), interpretado por Jon Bernthal .

sadie sink

Esto encajaría con el estilo militar que luce en el set y con la descripción oficial filtrada por medios estadounidenses, donde se define su personaje como una mujer “aguda, libre de espíritu y con un pasado misterioso”.

Por si fuera poco, hay quienes aseguran que el estudio está ocultando un gran giro argumental relacionado con su personaje. Marvel Studios habría lanzado información contradictoria a propósito para despistar a los filtradores, algo que ya ha hecho en el pasado. Así que, si los rumores son ciertos, Sadie Sink podría tener un papel mucho más importante de lo que parece a simple vista.

En las imágenes compartidas por la cuenta UnBoxPHD en X (antes Twitter), se ve a Tom Holland en plena acción con su traje arácnido. A su lado, el equipo de rodaje y los curiosos que se acercaron al set durante una jornada abierta al público. El propio actor confesó en un vídeo reciente que “es la primera vez que tenemos fans en el primer día de rodaje”, y añadió con una sonrisa: “Me hace ilusión compartirlo con ellos. Solo espero hacerlo bien… sin presión”.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel Redes sociales

Por su parte, Destin Daniel Cretton, conocido por dirigir Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, explicó en CinemaCon que el objetivo de la película es ofrecer algo completamente nuevo: “Estamos explorando la siguiente etapa del personaje con el mejor equipo posible, buscando una historia emocionante y emocional como nunca antes”.

Además de Holland, Spider-Man: Brand New Day contará con Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds, quienes retoman sus papeles de la trilogía anterior. También se ha confirmado la participación de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, un detalle que ha desatado rumores de un posible cruce entre los Vengadores y el Hombre Araña.

El actor Tramell Tillman, conocido por Severance, también forma parte del reparto, aunque su papel se mantiene en secreto. Todo apunta a que Marvel está preparando una entrega más madura y emocional, donde Peter Parker tendrá que equilibrar su vida personal con nuevos aliados y amenazas inesperadas.

Con su estreno fijado para el 31 de julio de 2026, Spider-Man: Brand New Day promete marcar un antes y un después en la franquicia. Cretton y Holland parecen decididos a llevar al héroe a territorios más oscuros y humanos, algo que encajaría con la presencia de personajes como el Castigador o incluso una versión más combativa de MJ.

spider man brand

Y aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre el papel de Sadie Sink, su simple presencia ya ha elevado las expectativas. Si algo ha quedado claro con estas primeras imágenes es que el nuevo capítulo de Spider-Man traerá cambios importantes, tanto dentro como fuera del traje.

Los fans ya cuentan los días para descubrir quién es realmente ese enigmático personaje que acompaña al héroe arácnido y qué secretos guarda bajo ese abrigo.