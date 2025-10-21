21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo podés reclamar las multas de tránsito y acceder a descuentos particulares

Conocer las opciones legales permite reducir gastos y evitar demoras en trámites. Un repaso por las formas más efectivas de reclamarlas o pagarlas.

Por
Hoy existen tres caminos posibles frente a una multa.

Hoy existen tres caminos posibles frente a una multa.

  • En Argentina existen distintas formas de resolver infracciones viales, desde el pago con descuento hasta la impugnación o la prescripción legal.
  • Reclamar una multa injusta requiere presentar pruebas, seguir los plazos y conocer las vías habilitadas en cada jurisdicción.
  • Los descuentos del 50% solo aplican si se abona voluntariamente sin impugnar, mientras que esperar la prescripción puede generar problemas al renovar licencias o vender vehículos.
  • Con los valores de las sanciones en aumento, entender cómo actuar ante una infracción permite ahorrar dinero y evitar demoras administrativas.
El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto
Te puede interesar:

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

En las principales ciudades argentinas, las infracciones de tránsito forman parte de la rutina de miles de conductores. Tanto por exceso de velocidad, mal estacionamiento o por usar el celular al volante, las sanciones económicas pueden generar problemas importantes. Sin embargo, conocer los procedimientos legales disponibles puede marcar la diferencia entre pagar de más o resolver el problema de forma rápida y económica.

Hoy existen tres caminos posibles frente a una multa: pagar con descuento, presentar un descargo formal o esperar la prescripción. Cada una de estas opciones tiene requisitos específicos y consecuencias distintas, por lo que es muy importante entender cómo aplicarlas según el tipo de infracción y la jurisdicción.

Mientras los valores de las multas se actualizan con frecuencia y los controles son más estrictos, estar informado resulta fundamental. Saber cuándo corresponde impugnar, cómo acceder a beneficios de pago o en qué casos una sanción prescribe puede evitar gastos innecesarios y complicaciones futuras.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Cómo podés gestionar las multas de tránsito para no pagar de más

La alternativa más práctica para quienes desean resolver una infracción sin demoras es el pago voluntario. Esta modalidad permite abonar la multa con un 50% de descuento, siempre que el conductor reconozca la falta y renuncie a su derecho a impugnar. Es una opción conveniente para quienes buscan cerrar el trámite de manera inmediata y evitar intereses o gestiones judiciales.

Por otro lado, si el automovilista considera que la sanción fue mal aplicada, puede iniciar un reclamo formal. Para eso debe presentar un descargo acompañado de pruebas, como fotos, comprobantes o declaraciones de testigos. El trámite comienza ingresando al sitio oficial de infracciones del Gobierno con el número de DNI o patente, donde se verifican los detalles de la multa (fecha, lugar y tipo de falta).

En la Ciudad de Buenos Aires, las impugnaciones pueden gestionarse por tres vías:

  • A través del WhatsApp oficial (1150500147).
  • De manera presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI).
  • Por videollamada con turno previo mediante BOTI, el asistente virtual del Gobierno porteño.

Al presentar el descargo, el conductor pierde el beneficio del descuento del 50%. Los documentos requeridos son: DNI, cédula verde o azul del vehículo, copia de la multa y las pruebas que sustenten la defensa.

Por último, hay una opción menos recomendable. Esta consiste en aguardar la prescripción de la multa, es decir, el vencimiento del plazo para su cobro. Este período depende de la jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires es de 5 años, mientras que en la provincia puede variar según la gravedad de la falta.

licencia-conducirjpg.jpg

Aunque puede parecer una solución simple, mantener multas activas puede generar inconvenientes, como la imposibilidad de renovar la licencia o vender el vehículo. Además, el plazo se interrumpe si el expediente pasa a instancia judicial o si se comete una nueva infracción grave.

En cuanto a los valores actualizados, las multas en CABA parten desde $39.925 (por no portar licencia) y pueden superar los $3.000.000 en casos graves. En la provincia de Buenos Aires, se calculan en Unidades Fijas, cuyo valor equivale a medio litro de nafta Premium del ACA.

Noticias relacionadas

play

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Los festejos infantiles estimulan la creatividad y fortalecen la confianza.

Por qué hay personas que odian festejar su cumpleaños, según una psicóloga

La niña está internada en el Hospital Garrahan.

Explosión de un experimento en Pergamino: la niña operada en el Garrahan salió de terapia intensiva

esta playa de buenos aires tiene arena blanca y no es muy conocida: donde se encuentra

Esta playa de Buenos Aires tiene arena blanca y no es muy conocida: dónde se encuentra

play

Vidrio roto y empantanada: así quedó la camioneta de los jubilados desaparecidos en Chubut

La familia de Mariana Lens no sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata

Rating Cero

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.
play

La serie de capítulos cortos que brilla en Netflix con su humor, acción y suspenso

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final.
play

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final

La fragancia, creada en 2006, pertenece a la prestigiosa casa John Varvatos.

Este es el perfume favorito de Ángel de Brito: cuánto sale

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida.

Daddy Yankee reveló un consejo clave para todos los artistas tras su divorcio: qué dijo

últimas noticias

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron a Gaza

Hace 23 minutos
play
Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Hace 26 minutos
Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

Hace 48 minutos
play
El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Hace 53 minutos
La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

Hace 57 minutos