21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Expulsaron de La Libertad Avanza al concejal electo detenido por violencia de género

Ignacio Contreras encabezó la lista para el Concejo Deliberante de San Vicente y había sido acusado por su esposa de haber disparado dos veces dentro de una propiedad de campo tras una pelea. "El espacio rechaza de manera enfática cualquier manifestación de violencia", señalaron en un comunicado.

Por
Pidieron que no asuma su banca. 

Pidieron que no asuma su banca. 

La Libertad Avanza de San Vicente comunicó este martes la expulsión del concejal electo Ignacio Contreras luego de que sea denunciado por su esposa por violencia de género. “Rechazamos de manera enfática cualquier manifestación de violencia, sea del tipo que fuere”, señalaron en un comunicado. Además, realizaron una presentación formal ante el Honorable Concejo Deliberante el pedido formal para que no asuma su banca.

Te puede interesar:

La Cámara Electoral resolvió que los resultados de las elecciones legislativas se publicarán por distrito

“Las acciones difundidas mediáticamente sobre el Sr. Ignacio Contreras no se condicen con la conducta que entendemos debe tener un representante de nuestro espacio. Es por eso por lo que hemos resuelto su expulsión inmediata del espacio”, reza el escrito que lleva la firma del coordinador Roberto Armirotti y difundido por la secretaria de prensa.

En el mismo, aclararon que “al momento de ser presentado y aceptado por la Junta Electoral Provincial, Ignacio cumplió en tiempo y forma con toda la documentación e información exigida por la normativa vigente, incluyendo la constancia oficial de carencia de antecedentes penales”.

“Habiendo satisfecho plenamente los requisitos legales, fue habilitado para encabezar la lista de candidatos a concejales del partido de San Vicente en las elecciones celebradas el pasado 7 de septiembre”, sumaron.

comunicado-lla (1)

Tras la denuncia de su esposa, manifestaron que el comportamiento de Contreras “ha demostrado no cumplir con el ejemplo que entendemos que debemos mostrarle a la sociedad”.

“Reafirmamos que en la Argentina que estamos construyendo, el que las hace, las paga. La Libertad Avanza San Vicente mantiene su compromiso con la transparencia, el orden institucional y la defensa irrestricta de las libertades individuales”, concluyeron.

La denuncia de la esposa contra Ignacio Contreras

El incidente ocurrió en el campo "Mi Viejo" de ese partido bonaerense. Según la denuncia que hizo la pareja de Contreras, una joven de 24 años, todo comenzó con una discusión en el que ella le reprochaba una supuesta infidelidad, e incluso llegó a grabar parte del intercambio con su teléfono.

Luego, según contó, ella se encerró en el baño y Contreras comenzó a insistirle para que saliera. Ante su negativa, el concejal electo habría golpeado varias veces la puerta y, finalmente, tomó una pistola con la que efectuó dos disparos, uno de los cuales habría impactado en la bañadera.

Los efectivos encontraron una pistola 9 mm con vainas servidas en el baño de la planta baja y una situación de desorden general dentro de la vivienda. La joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que radicara la denuncia y brindara su declaración testimonial.

Embed - CONCEJAL LIBERTARIO DETENIDO por VIOLENCIA de GÉNERO: DISCUTIÓ con su PAREJA y DISPARÓ

La causa quedó a cargo de la fiscal Karina Guyot, de la UFI de San Vicente, quien ordenó que Contreras fuera detenido y trasladado a la Comisaría Primera. También pidió que se hicieran pericias para verificar la presencia de residuos de pólvora en las manos de los involucrados y, de esa manera, determinar quién disparó el arma. De momento, las imputaciones son por "violencia de género".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jueves Milei cerrará la campaña libertaria en Rosario. 

Milei visita Córdoba y comienza a cerrar la campaña de LLA para el domingo

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

play

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por violencia de género

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional. 

La foto de "triunfalismo" que busca crear el Gobierno para las elecciones del domingo

Diego Santilli junto a José Luis Espert.

En la previa de las elecciones, Santilli advirtió que Espert "va a tener que dar explicaciones" por el narcoescándalo

No estoy de acuerdo, aseguró Santili sobre los dichos de Reichardt. 

Santilli se diferenció de Karen Reichardt: "Desafortunada expresión..."

Rating Cero

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Suspenso, drama psicológico y emociones profundas: la serie implacable que no para de verse

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.
play

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

últimas noticias

La familia de Mariana Lens no sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata

Hace 6 minutos
China se convirtió en el primer socio comercial de la Argentina.

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina por primera vez en casi tres años

Hace 10 minutos
La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

Hace 43 minutos
Para la NASA, es poco probable que SpaceX cumpla el plazo de 2027.

Misión a la Luna: la NASA se cansó de los retrasos de SpaceX y abrió el juego a otras empresas

Hace 58 minutos
No es la primera vez que Advíncula protagoniza un accidente automovilísitco

Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

Hace 59 minutos