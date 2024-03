Unión por la Patria, tras el discurso de Javier Milei: "Los agravios y las excusas no tapan la realidad"

En el mismo, manifestaron su preocupación porque "como consecuencia de una política profundamente cruel y deshumanizada, a dos meses de asumir, el gobierno de La Libertad Avanza y aliados incrementó la pobreza 13 puntos y la indigencia alcanzó el 15%", para luego enumerar las consecuencias sociales de las fuertes medidas económicas implementadas.

"Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para los jóvenes. De los jubilados se olvidó totalmente", denunciaron.

Por otra parte, se comprometieron a "trabajar incansablemente para que se frene el estrepitoso retroceso de la calidad de vida de los argentinos". "Como lo hicimos durante todo el proceso de discusión de la Ley Ómnibus, seguiremos recibiendo y respaldando a los agredidos por Milei y sus aliados", aseguraron.

Germán Martínez: "El discurso de Milei tuvo una enorme desconexión con la vida cotidiana de los argentinos"

El presidente del bloque, Germán Martínez, dialogó con el móvil de C5N y analizó las palabras de Javier Milei en el acto de apertura de sesiones ordinarias. "No hubo casi nada nuevo en el discurso. Fue un copie y pegue de frases hechas y lugares comunes que ya le venimos escuchando. Incluso hubo algunas cosas que han sido textuales del discurso de asunción", aseguró.

"Me parece que además una tenido una enorme desconexión el discurso con la vida cotidiana de los argentinos", explicó.

Además, se refirió al anuncio de medidas que impulsará Milei: "Insiste con un proyecto de ley que fracasó y que volvió a Comisión por la falta de apoyo político en la Cámara de Diputados". "La estrategia parlamentaria del oficialismo ha sido fallida, lamentable, sin ningún tipo de éxito", agregó.