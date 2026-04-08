Denuncian que el "número 2" de Luis Caputo recibió un millonario crédito del Banco Nación para comprar una casa en un country

El periodista Alejandro Bercovich reveló en C5N que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, accedió a un crédito del Banco Nación a tasa subsidiada por más de $300 millones para la compra de una vivienda de lujo en un barrio privado, pese a contar ya con otras dos propiedades, lo que reaviva las críticas por el otorgamiento de estos beneficios a altos funcionarios.

En la pantalla de C5N , durante el programa Minuto Uno, conducido po r Gustavo Silvestre , el periodista Alejandro Bercovich , realizó una sorprendente revelación relacionada con e l escándalo del otorgamiento de créditos a tasas preferenciales a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei.

En concreto, se trata del otorgamiento de una línea a tasa subsidiada al secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien contaría con al menos otras dos propiedades en propiedad, lo que alimenta la polémica acerca de la razón por la que este tipo de beneficios por parte de la banca pública se han dado a funcionarios alto rango, en vez de personas que realmente los necesitaban.

Considerado como "número 2" del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo , Furiase recibió un crédito más de 300 millones de pesos para adquirir una casa de u$s300.000 el barrio privado Los Pilares , según reveló Bercovich. "Se trata de una propiedad de 200 metros cuadrados, de dos plantas, edificada en un predio de 880 metros cuadrados, comprada el año pasado", detalló Bercovich.

"Lo más grave del caso es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera, ya que Furiase posee otras dos propiedades en Ramos Mejía, registradas a su nombre en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires", afirmó el periodista.

"Estas líneas de crédito, que tan útiles son para personas que necesitan resolver su problema de vivienda, fueron modificadas por esto gobierno para hacerlas más generosas y los únicos que acaban calificando son los altos funcionarios como Furiase ", analizó Bercovich, que además reveló que el secretario de Finanzas ya tiene otro crédito hipotecario con el Banco Ciudad y ahora recibió este del Banco Nación.

Hasta ahora hay al menos 10 denuncias en los tribunales de Comodoro Py y dos causas abiertas por el escándalo de los créditos y las autoridades del Banco Nación están siendo presionadas por la Justica para esclarecer las razones y las condiciones por las que fueron aprobados.

Caputo: "No hay nada ilegal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de su gabinete. Las operaciones, de hasta u$s350.000, motivaron una denuncia judicial para investigar las condiciones de su aprobación.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario rechazó las críticas. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", sentenció para desestimar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos para sus colaboradores.

El ministro sostuvo que la solicitud de este beneficio "es algo absolutamente lógico y normal", ya que los empleados públicos perciben su sueldo a través de la entidad financiera estatal. "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer", agregó sobre la decisión de su equipo.