9 de abril de 2026 Inicio
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"No hicimos nada ilegal ni inmoral": dos funcionarios del Gobierno defendieron los créditos millonarios del Banco Nación

Federico Furiase y Felipe Núñez descartaron cualquier trato preferencial en la adjudicación de los préstamos hipotecarios. "Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo", justificaron.

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Felipe Núñez y Federico Furiase

Felipe Núñez y Federico Furiase, dos de los apuntados.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, descartaron este jueves que haya existido favoritismo en la adjudicación de los millonarios préstamos hipotecarios que obtuvieron en el Banco Nación.

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"Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí", detalló Núñez en el canal de streaming oficialista Carajo.

"Segundo, somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y tercero, y más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años para comprar una casa", agregó.

El director del BICE argumentó, además, que "los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio" y enfatizó que "no hubo tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron".

Furiase, por su parte, desestimó las versiones sobre múltiples propiedades en su patrimonio y precisó que tomó un préstamo "de segunda vivienda a una tasa más alta". Sobre la tercera vivienda, explicó: "Es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda, claramente. Y no vivo ahí desde 2010″.

Quiénes son los funcionarios que obtuvieron préstamos millonarios del Banco Nación

La lista de beneficiarios de créditos hipotecarios en el Banco Nación incluye a integrantes clave del equipo económico, como Felipe Núñez y Federico Furiase. Núñez registra una deuda inicial de $373 millones desde febrero de 2025, mientras que Furiase accedió a un crédito de $367 millones en agosto del mismo año.

La nómina de tomadores de préstamos se extiende también a legisladores del oficialismo como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, directores de empresas estatales y diversos funcionarios de los ministerios de Defensa y Capital Humano.

El relevamiento de los préstamos otorgados alcanza además a miembros del Poder Judicial y a referentes de la oposición, lo que motivó un escrutinio público sobre las condiciones de acceso a estas líneas financieras. Entre los nombres mencionados figuran diputados de distintas fuerzas políticas y directivos de secretarías estratégicas del Congreso.

Las autoridades del Banco Nación negaron la existencia de tratos preferenciales y activaron una auditoría interna para analizar cada legajo. "Se va a poner a disposición de la Justicia toda la documentación que sea requerida para dejar en claro que no hubo ningún desvío y que todos los créditos fueron otorgados conforme a los estándares vigentes", afirmaron desde la entidad.

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