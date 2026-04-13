13 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Nación argumentó que no puede "discriminar por condición política" al otorgar créditos hipotecarios

El organismo explicó que está "contractualmente obligado" a aprobar los préstamos para viviendas al personal de organismos públicos que cumpla las condiciones "técnicas, comerciales y crediticias" pedidas.

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El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

El Banco Nación detalló cómo ganó las licitaciones de las cuentas sueldo en la mayoría de los organismos públicos, a partir de las cuales se creó una "obligación contractual" entre el personal de esas dependencias estatales y la entidad bancaria que le impidió negar créditos hipotecarios "por género, condición política, religión ni condición social" a quienes cumplieran con las condiciones "técnicas, comerciales y crediticias" exigidas.

Felipe Núñez y Federico Furiase, dos de los apuntados.
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Según expone el comunicado, para ganar 63 de 67 licitaciones para la contratación del servicio de pago de haberes en organismos públicos, el Banco Nación creó la línea crediticia "+Hogares con BNA Sector Público", una adaptación del servicio "+Hogares con BNA" que ya ofrecía al resto de sus clientes. Hizo dos cambios para "presentar ofertas competitivas": aumentó la afectación del ingreso del 25% al 30% y llevó el porcentaje del valor de la vivienda a financiar del 75% al 90%.

Al ser adjudicadas las licitaciones, todo el personal incluido en la nómina que cada organismo remitió al banco "tenía derecho a acceder a los productos y servicios que el banco ofertó en la licitación, incluida la línea de préstamos hipotecarios para la vivienda, en la medida que cumplieran con los requisitos crediticios establecidos".

A la fecha, de los 246.000 personas que solicitaron un crédito hipotecario a través de la página web del banco solo 27.000 consiguieron hipotecas y 3.200 atraviesan la etapa final y están a 51 días de escriturar. Desde el 12 de enero de 2026 el proceso fue automatizado en su totalidad para garantizar "transparencia, objetividad y trazabilidad".

La entidad bancaria reconoció que durante el segundo semestre de 2024 suspendió "temporalmente" el tope para la compra de la segunda vivienda "durante algunos meses" porque "los bancos privados hicieron propuestas muy agresivas sin límite de monto para la vivienda a comprar". Cuando estas entidades "fueron abandonando la operatoria hipotecaria" el Banco Nación "recibió de algunos clientes de alta renta de otros bancos" y suspendió "temporariamente" el límite para la adquisición de primera vivienda.

Esta aclaración viene a cuenta de que varios préstamos otorgados al personal público superaron el tope de la cifra al momento de la adjudicación. Entre ellos se encuentran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos negaron haber hecho "nada ilegal ni inmoral".

La "obligación contractual" y la imposibilidad de "discriminar por condición política"

La entidad bancaria también remarcó que se encuentra "contractualmente obligado a otorgar el crédito a toda solicitud de préstamo hipotecario que remita una persona incluida en la nómina de los organismos que cumpla con las condiciones técnicas, comerciales y crediticias establecidas en la línea (que formó parte de la oferta del banco en la licitación), no pudiendo discriminar por género, condición política, religión ni condición social, ni hacer valoración de modo alguno de la jerarquía, función, cargo o posición institucional del solicitante dentro del organismo en el que se desempeña".

Para el Banco Nación cualquier consideración de carácter "personal (religiosa, moral o ética), reglamentaria (código de conducta o reglamento del organismo) o legal (limitaciones impuestas en función del cargo en el que se desempeña)" de un empleado o funcionario público que sea cliente del banco y haya solicitado un crédito hipotecario "constituye una valoración individual del solicitante" y excede "la esfera de competencia y responsabilidad del banco".

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