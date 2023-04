Crece la tensión en Juntos por el Cambio: la UCR advirtió que podrían impugnar la candidatura de Jorge Macri

El radicalismo sostiene que el primo de el ex Presidente no cumple con los requisitos de la Constitución porteña para ser candidato, porque no es nativo ni tiene residencia habitual y permanente en la ciudad en los últimos cinco años. Además, señalan la incompatibilidad de Macri de pretender ser Jefe de Gobierno mientras todavía es intendente, en uso de licencia, de Vicente López.