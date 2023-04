Cruje Juntos por el Cambio por feroz interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

Macri se expresó en la red social Twitter minutos después de que la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal criticara a Rodríguez Larreta recurriendo incluso a una frase propia del líder del PRO.

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal, luego de que el alcalde porteño oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional y ex gobernadora bonaerense. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió.

Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Mientras que Patricia Bullrich acusó a Larreta de "manipular las reglas electorales". "Es hacer trampa", lo chicaneó citando declaraciones que el propio jefe de Gobierno porteño hizo meses atrás.

"Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta", escribió en redes sociales, y compartió un video con declaraciones del precandidato presidencial.

En la grabación, Larreta se manifestaba en contra de "cambiar las reglas de juego" a pocos meses de una elección. "Es como si quisiéramos cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial. Está mal, es hacer trampa, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo", aseguraba entonces.

Por su parte, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, tuiteó: "Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien".

Más temprano, antes de conocerse el anuncio, Jorge Macri se había sumado a las críticas contra las elecciones "concurrentes". El ministro de Gobierno porteño coincidió con Mauricio Macri y buena parte del PRO en que este sistema "complica la elección y no beneficia a nadie".

"Creo que tenemos que elegir un sistema que sea lo más barato posible y lo más simple posible para que la gente pueda votar. Y cambiar los sistemas electorales a pocos meses de votar puede ser complejo porque hay que educar a la gente, a las autoridades", analizó el precandidato a jefe de Gobierno.

En dirección contrario, el gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, salió a respaldar a Larreta y sostuvo que la medida "garantiza transparencia" y "está en línea con Juntos por el Cambio a nivel nacional".

El anuncio de Rodríguez Larreta

Este lunes Rodríguez Larreta confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se votará en los mismos días que en los comicios nacionales, pero con boleta electrónica, en un sistema de elección concurrente.

Además, el también precandidato presidencial de JxC recalcó que va a apoyar a un candidato de su partido, el PRO, en la contienda para jefe de Gobierno porteño.

En la Ciudad, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebrarán el domingo 13 de agosto próximo, los comicios generales, el 22 de octubre, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 19 de noviembre.