Para Axel Kicillof, "el problema es Milei y todo su programa económico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó del Congreso Productivo de la Ciudad del Movimiento Derecho al Futuro, que se llevó adelante en la UTN y en el Teatro Astros.

Con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y una nutrida agenda de expositores, concluyó el primer Congreso Productivo de la Ciudad . En su discurso de cierre, el titular de la provincia de Buenos Aires aseguró que "el problema es Milei y todo su programa económico".

El evento, organizado por el Movimiento Derecho al Futuro bajo la consigna "El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce", se desplegó a lo largo de dos jornadas de entrada libre con sede en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Teatro Astros.

Durante los dos días de actividades se desarrollaron catorce charlas y paneles enfocados en la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo que ponga el trabajo, la producción, la ciencia y la innovación en el centro de la agenda porteña. La convocatoria reunió a representantes de cámaras empresariales, pymes, sindicatos, cooperativas, escuelas técnicas, universidades y centros de investigación.

El cronograma abrió el jueves en la UTN con debates centrados en la planificación urbana, el mercado de trabajo, la economía popular y el rol de la cultura y el deporte en el desarrollo socioeconómico, concluyendo con un intercambio directo con empresarios.

Por su parte, la jornada del viernes inició en el Teatro Astros con la disertación de Kicillof y continuó en la UTN con paneles sobre el papel de la banca pública, esquemas tributarios, herramientas de política productiva y el impacto de las nuevas tecnologías.

Entre los principales expositores del congreso destacaron figuras del ámbito político, técnico y cultural como el diputado Itaí Hagman; la chef Narda Lepes; los legisladores porteños Leandro Santoro y Matías Lammens; el presidente del CESBA, Manuel Socías; y los funcionarios y especialistas Augusto Costa, Juan Cuattromo, Paula Español, Cristian Girard y Mara Ruiz Malec.

El posteo de Axel Kicillof en el Congreso Productivo de la Ciudad

"La ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos y debe pensarse de forma estratégica, como parte de un país federal que tiene recursos naturales y una gran capacidad industrial, científica y tecnológica. Lo que hace falta es una alternativa que entienda que el Estado debe acompañar ese desarrollo", escribió en el primer párrafo.

Enseguida agregó que "no podemos permitir que otra vez nos digan que el plan era correcto pero se aplicó mal. El problema es Milei y todo su programa económico, eso es lo que hay que cambiar para mejorarle la vida a las pymes, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes y los jubilados".

"Muchas gracias a todos los participantes del Congreso Productivo de la Ciudad organizado por el MDF en CABA para seguir construyendo una alternativa que le mejore la vida a nuestra gente", cerró.