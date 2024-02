Congreso: cuándo se trata el DNU de Javier Milei en el Senado

Fuentes de la Presidencia de la Cámara alta aseguraron que Villarruel “no está negando la sesión”, sino que está “evaluando cuándo convocar la sesión”. El Reglamento de la Cámara Alta le da la potestad a la presidenta del cuerpo para elegir fecha y hora.

Según admitieron desde el oficialismo, la idea del Gobierno es trabajar con el consenso de todo el arco político. En ese sentido, mencionaron que Villarruel sigue en contacto permanente con los senadores llamados “dialoguistas”, sobre todo luego de que la sanción de la Ley Ómnibus se cayera en la Cámara de Diputados.

Para no esperar la convocatoria de Villarruel, los senadores que se oponen al DNU podrían convocar a una sesión por su cuenta. Para ello deberían contar con quórum con 37 legisladores, cifra que ninguno de los bloques alcanza por sí solo. El interbloque del Frente de Todos, primera minoría en la Cámara Alta, cuenta con 33 senadores divididos en dos bloques.

En ese sentido, la senadora María Inés Pilatti Vergara instó a los bloques opositores a tomar conciencia "sobre la importancia de dar quórum" para poder tratar un DNU que "afecta la vida de millones de argentinos".

"Si tuviéramos el número suficiente para tener quórum propio, si fuéramos 37 senadores dispuestos a abocarnos al tratamiento del DNU no necesitamos que la presidenta convoque a la sesión. No lo podemos hacer porque en nuestro bloque somos 33. Para ser 37 necesitamos el acompañamiento de esos legisladores que dicen que si se trata el DNU votan en contra pero no están dispuestos a dar quórum", expresó la senadora en comunicación con C5N.

Pilatti Vergara dijo que dichos senadores son "valientes a medias" porque dicen oponerse a un DNU pero se niegan a tratarlo hasta que Villarruel no convoque a la sesión. "Son valientes hasta ahí y eso no nos sirve para dar por caído el DNU que necesitamos que suceda lo antes posible. Urge que tomen conciencia sobre la importancia de bajen al recinto y den quórum para tratar el DNU y dejarlo sin efecto", indicó.

Ana María Pilatti Vergara: "El Gobierno está dispuesto a entregar todo a costa del hambre del pueblo"

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus en Diputados, Pilatti Vergara pidió "voltear" el DNU. "Hay que seguir peleando cada uno desde donde pueda para dejar sin efecto el DNU que ya está vigente e incluye casi las mismas medidas que la Ley Ómnibus", señaló la senadora poniendo de ejemplo que el DNU incluye las privatizaciones de las empresas públicas.

"La mayoría de los argentinos no quiere que las empresas del Estado vayan a parar a las manos de los 10 amigos de Mauricio Macri que se enriquecieron toda la vida a costa de los gobierno neoliberales que por esas tómbolas electorales que nos han tocado vivir. El gobierno está dispuesto a entregar todo a costa de hambrear el pueblo. Tienen cero empatía, cero interés por popular", manifestó Pilatti Vergara.