Senadores de Unión por la Patria volvieron a exigir el tratamiento del DNU

A partir de la decisión del Gobierno en la quita de subsidios a las empresas de transporte, en la provincia de La Rioja, están analizando cómo accionar al respecto. "Estuvimos reunidos con la empresa de transporte, directamente se va a suspender el servicio de transporte como lo venían haciendo y van a ver si el estado toma para sí ese servicio porque no hay ninguna empresa privada que pueda llevar adelante , por los costos que eso tiene", explicó la senadora.

En esa línea también señaló sobre las actitudes del presidente Javier Milei para con los gobernadores , cuyos diputados no acompañaron con el voto en el trato en particular de la Ley Ómnibus en el Congreso. "Tener que aguantar los gobernadores elegidos por el pueblo el insulto gratuito por parte del presidente", criticó López.

Además, la senadora planteó que el Gobierno realizó una "puesta de escena", para decirle a la sociedad que "porque la Ley Ómnibus no se va a poder gobernar, porque no le entregaron las herramientas". Pero principalmente lo que el bloque de Senadores de Unión por la Patria proponen es tratar el DNU para establecer si corresponde aprobarlo o no.

Aunque el DNU ya se encuentra vigente, la senadora aclaró que "esta opción que nosotros le estamos insistiendo desde el bloque del peronismo, es denegada por parte de la vicepresidenta de la nación". "El reglamento interno establece que, ante el pedido de cinco senadores, ella está obligada a llamar a sesión especial para el tratamiento del DNU", añadió.

• Nuestro Interbloque vuelve a exigir a la Presidenta del @SenadoArgentina, @VickyVillarruel que convoque a Sesión Especial para tratar el DNU 70/23 y respete así los Art. 19 y 20 del Reglamento de nuestra Honorable Cámara pic.twitter.com/V3QcJibB1v — Senadores de UxP (@Senadores_Todos) February 8, 2024

A finales de enero, el bloque de senadores de Unión por la Patria lanzó un comunicado firmado por José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta), para establecer una sesión el 1° de enero, que no ocurrió.

"Si la vicepresidenta no autoriza la sesión, ella está incumpliendo con la ley. Ella no tiene facultades para frenar la función específica de un órgano parlamentario como es sesionar", finalizó. Ahora desde la cuenta oficial de Senadores de Unión por la Patria, repiten el pedido nuevamente.