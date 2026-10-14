14 de octubre de 2026 Inicio
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Cónclave de Luis Caputo con el titular del Banco Mundial: "Estamos trabajando en nuevas inversiones por u$s10.000 millones"

El encuentro con Ajay Banga se llevó a cabo en Bangkok, donde el ministro de Economía viajó para participar de las reuniones anuales del FMI. "Identificamos oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para nuestra economía", detallaron en un comunicado.

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Luis Caputo junto a Ajay Banga. 

Luis Caputo junto a Ajay Banga.  

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este miércoles en Bangkok, Tailandia, un encuentro con el titular de Banco Mundial (BM), Ajay Banga, donde plantearon una agenda de temas bilateral con el objetivo de "viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por u$s10.000 millones". El encuentro se llevó a cabo en el país asiático donde el titular del Palacio de Hacienda viajó para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn. 
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De la reunión, calificada por Caputo como "excelente", también participaron la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora. Con ellos, se avanzó "en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina".

"También identificamos oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para nuestra economía, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y estimular la inclusión económico-financieras de las PyMEs. En este marco, el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI", detalló Caputo en X.

Para el ministro, "esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico".

"Actualmente, estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por u$s10.000 millones. Además, dialogamos sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial", completó.

Previo a la llegada de Caputo, el FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina

Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El dato representa una merma respecto a los pronósticos de expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, manifestados en julio pasado. Ademas, para 2026 espera que la inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril.

Par el FMI , la economía mundial demuestra una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos comerciales, impulsada principalmente por la fuerte inversión en el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Sin embargo, este crecimiento resulta desigual entre las diferentes naciones, beneficiando a los exportadores de tecnología y energía mientras perjudica gravemente a los países importadores netos y de bajos ingresos.

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