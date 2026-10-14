14 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo se reunió con el titular del BID en Tailandia: "Importante respaldo para el desarrollo de Argentina"

El ministro de Economía continúa con su agenda de actividades en el país asiático, donde se llevan a cabo las Reuniones Anuales del FMI. El martes había concretado un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, luego de que el organismo recorte las proyecciones de crecimiento del país.

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Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn. 

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con su intensa agenda de actividades en Bangkok, Tailandia, donde viajó para participar de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este miércoles, mantuvo un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien le brindó un “importante respaldo” al país y analizaron "la cartera actual de proyectos y perspectivas de financiamiento" para 2027.

Los activos argentinos tuvieron subas generalizadas en un día dispar para Wall Street.
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"Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con Ilan Goldfajn, presidente del BID en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante", señaló Caputo al comienzo de su posteo en X.

A posterior detalló: "También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país".

Cómo sigue la actividad de Luis Caputo en Tailandia

La agenda del funcionario tiene previsto un cónclave con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial y su participación de un encuentro con ministros de Economía de la región y funcionarios del FMI para analizar la situación del hemisferio.

Además, el Caputo participará en la reunión del G20 junto a gobernadores de bancos centrales, en debates sobre la economía global. Será expositor en un panel del Banco Mundial sobre reformas en América Latina y asistirá a un desayuno de trabajo con representantes del G20 para discutir el rumbo de la economía internacional.

Previo a la llegada de Caputo, el FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina

Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El dato representa una merma respecto a los pronósticos de expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, manifestados en julio pasado. Ademas, para 2026 espera que la inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril.

Par el FMI , la economía mundial demuestra una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos comerciales, impulsada principalmente por la fuerte inversión en el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Sin embargo, este crecimiento resulta desigual entre las diferentes naciones, beneficiando a los exportadores de tecnología y energía mientras perjudica gravemente a los países importadores netos y de bajos ingresos.

Luis Caputo junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.&nbsp;

Luis Caputo junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Ante la consulta en específico sobre Argentina, los funcionarios explicaron que "esa revisión a la baja se debe a actividad más débil, cosa que ya estamos observando en el tercer trimestre de este año. Y también hemos visto menos demanda interna, pero las condiciones financieras internas son bastante restrictivas y además se está transformando la economía argentina"

Pese a eso, aclararon "creemos que el crecimiento empezará a recuperarse en el último trimestre de este año, y también se va a fortalecer en 2027-2028. La recuperación se logra gracias a los términos de intercambio, y también se van a flexibilizar las condiciones financieras y también creemos que va a haber un aumento en la inversión, cosa que contempla nuestra previsión".

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