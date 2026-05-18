Los bancarios acordaron un nuevo aumento salarial: de cuánto será el sueldo mínimo

El gremio encabezado por Sergio Palazzo anunció un incremento para los trabajadores del sector, por lo que la suba acumulada en los primeros cuatro meses del año es del 12,3% sobre diciembre.

La Asociación Bancaria , el gremio de los trabajadores de los bancos encabezado por Sergio Palazzo, anunció un aumento de sueldos del 2,6% correspondiente a abril en el marco de la negociación paritaria con las cámaras patronales, lo que elevará el piso salarial a $2.319.195,20.

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En un comunicado, el sindicato confirmó el aumento salarial y agregó que el monto mínimo del bono para los trabajadores del sector por el Día del Bancario será de $2.067.482,29 , aunque aclaró que se corregirá por futuras actualizaciones.

En tal sentido, el gremio detalló cómo se implementará el incremento de sueldos: "Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas , incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de Diciembre 2025".

"Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo , siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento", agregó la Asociación Bancaria. Además, marcó que el diálogo paritario se reanudará en la segunda quincena de junio.

El Gobierno homologó la primera paritaria bajo el régimen de reforma laboral

El Gobierno homologó la primera paritaria laboral bajo el régimen de reforma laboral, ley aprobada por el Congreso a finales de febrero. El acuerdo salarial fue firmado, luego de 45 días de atraso, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que establece un básico para los peones generales de $1.088.358,51.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó la homologación en su cuenta de X, donde la describió como "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

Según el comunicado adjuntado, "el acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727, así como para distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio".