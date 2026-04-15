Citaron a declarar al encargado del edificio donde vive Manuel Adorni El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que avance con el testimonio del portero del inmueble, ubicado en Caballito, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Además, se buscan datos sobre las reformas realizadas en la vivienda. Por + Seguir en







Manuel Adorni, cada vez más complicado. Redes sociales

La Justicia citó a declarar al encargado del edificio ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que le tome testimonio y, además, buscan información sobre los desembolsos destinados a las remodelaciones del departamento.

Según informó TN, con estas medidas el magistrado busca obtener información de primera mano sobre los arreglos realizados en la vivienda donde reside el funcionario junto a su familia, e intenta determinar el origen de los fondos utilizados para las obras y las condiciones de compra de la propiedad en cuestión.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito se destapó tras conocerse un préstamo sospechoso de dos jubiladas, quienes financiaron u$s200.000 al actual jefe de Gabinete nacional. El monto total de la operación inmobiliaria alcanzó un total de u$s230.000, según consta en las actas de la escribana Nechevenko.

Matías Ledesma, abogado del funcionario, pidió postergar las declaraciones testimoniales de las vendedoras originales del inmueble por superposición de agendas judiciales con el caso Cuadernos. No obstante, otros prestamistas ya pasaron por Comodoro Py para detallar deudas pendientes que Adorni mantiene con ellas.

No solo inmuebles: también hay lujosos viajes bajo la lupa La Justicia también confirmó este miércoles que Manuel Adorni viajó en primera clase junto a su familia a las playas de Aruba en 2024 para pasar las fiestas de Año Nuevo. El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam sobre el traslado del funcionario, su esposa e hijos.

La totalidad de los gastos en pasajes ascendería a u$s5.800, monto que el jefe de Gabinete habría pagado en efectivo. "Al momento, la Justicia busca investigar además cuánto pagó por los hoteles de lujo", informó la periodista de C5N, Martina Garbarz, en el programa De Una. Embed AHORA | La Justicia confirmó que Adorni se fue a Aruba con su familia en primera clase



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/HSEAHdQOuo — C5N (@C5N) April 15, 2026 El juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, Bettina Julieta Angeletti, para analizar cada movimiento financiero. La medida permitió conocer los detalles de consumos realizados entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero pasado.