4 de agosto de 2026 Inicio
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Causa ANDIS: la Justicia ordenó iniciar el peritaje de los audios el 26 de agosto

La Gendarmería analizará las grabaciones que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en las que se habla de presuntos sobornos y sobreprecios para determinar su origen y su autenticidad.

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Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 

El juez federal Ariel Lijo fijó para el 26 de agosto el inicio del peritaje de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, acusado de presuntas maniobras de corrupción. La Gendarmería Nacional, a través de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses, estará a cargo de determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que se mencionan supuestos sobornos y sobreprecios dentro del organismo, en una medida considerada clave para el avance de la investigación.

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En una primera instancia, los peritajes se iban a hacer el 22 de julio pasado, pero debido a que especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno, el procedimiento se postergó.

En ese contexto, la Justicia había citado a Diego Spagnuolo para que deje una muestra de su voz y compararla con los audios que lo comprometen. Pero el exdirector del organismo se negó alegando que sería "autoincriminarse" y que viola su derecho a no declarar contra sí mismo. Por eso insiste en pedir la nulidad ante la Cámara Federal para frenar el peritaje.

Por su parte, el juez Ariel Lijo decidió seguir adelante igual y, a pedido del fiscal Franco Picardi, los peritos podrán usar grabaciones públicas de Spagnuolo, como entrevistas que dio cuando era funcionario, para cotejar su voz con los audios bajo sospecha.

Finalmente, se fijó nueva fecha para el 26 de agosto. Ese día, los expertos deberán chequear si las grabaciones son auténticas o si fueron manipuladas, editadas o incluso alteradas con inteligencia artificial para clonar voces. Mientras tanto, el juez Ariel Lijo también tiene pendiente definir la situación de otros 30 imputados que ya declararon y podrían ser procesados.

La voz de Spagnuolo y la pista de la Suizo Argentina

El juez federal Ariel Lijo ordenó que se convoque al extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Contra ese material se comparará la voz que, aparentemente en un bar, fue grabada mientras el exfuncionario hacía referencia a coimas —vinculadas a la compra de medicamentos— cuyo destino final era la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei.

Esos audios que en su momento reveló el canal de streaming Carnaval fueron la noticia que disparó denuncias penales, que luego se convirtieron en una causa judicial. Sin embargo, los investigadores no utilizaron esas grabaciones como elemento de cargo y conocida la noticia criminal produjeron prueba independiente que permitió avanzar con la causa. Las defensas siempre insistieron en que se avance con el análisis de esas grabaciones. Y así lo ordenó el juez Lijo, siguiendo los lineamientos fijados por la Cámara Federal porteña.

De esos audios surgían datos que robustecen una línea de investigación que la fiscalía mantiene bajo siete llaves: la que conduce a la droguería Suizo Argentina como parte fundamental en el entramado de las presuntas coimas. Los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker ya fueron allanados, sus teléfonos secuestrados y la empresa también allanada. Todavía resuena en el expediente la negativa del jefe de sistemas de esa compañía a hacer un blanqueo de claves para que la justicia pudiera acceder a los correos electrónicos corporativos.

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