4 de agosto de 2026 Inicio
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Vacuna contra el ébola: Moderna inició su primer ensayo en humanos

El laboratorio comenzó las pruebas en tres centros de Canadá contra la cepa Bundibugyo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la variante es altamente contagiosa.

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Moderna inició el ensayo de la vacuna contra el ébola.

Moderna inició el ensayo de la vacuna contra el ébola.

El laboratorio Moderna anunció que comenzó su primer ensayo en humanos contra el virus del Ébola de Bundibugyo, una cepa considerada altamente contagiosa. La tecnología es la misma que fue utilizada en la inmunización contra el Covid-19 durante la pandemia.

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Las pruebas, habilitadas por Health Canadá, se realizarán en tres centros de Canadá y buscarán reunir a 80 adultos sanos para establecer si se trata de una vacuna efectiva y segura. Por lo pronto, el proyecto se lleva adelante en el marco de una alianza con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias, que prometió el giro de u$s50 millones destinados al costeo de la inyección.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicaron que la cepa Bundibugy es considerada altamente contagiosa y se transmite "mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados".

Los principales síntomas son dolor de cabeza, garganta, musculares, debilidad, fiebre, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, y en casos extremos hemorragias internas y externas.

El ébola ya dejó más de 1.350 muertos en el Congo

El virus del ébola ya se cobró 1.354 vidas y los contagios confirmados superaron los 3.075 casos en la República Democrática del Congo, según el último boletín oficial. La epidemia, declarada el pasado 15 de mayo en el este del país, mantiene una tasa de letalidad del 44% y continúa en fase de alta transmisión, con cinco provincias afectadas.

Actualmente, 755 personas permanecen internadas o aisladas, mientras que 556 pacientes lograron recuperarse, mientras que el rastreo de contactos alcanza el 76,4%, un dato clave para frenar la propagación, aunque las autoridades sanitarias advierten que la situación sigue siendo crítica y requiere un esfuerzo sostenido de asistencia y prevención.

Por su parte, el Gobierno congoleño reiteró que continuará fortaleciendo el seguimiento de contactos, la capacidad de diagnóstico y las tareas de vigilancia para intentar contener una enfermedad que ya se convirtió en una de las emergencias sanitarias más graves de los últimos años.

Recomendaciones para países con casos de ébola detectados:

  • Activar los sistemas nacionales de gestión de emergencias y crear centros de operaciones sanitarias.
  • Intensificar la comunicación de riesgos hacia la población.
  • Reforzar la participación comunitaria para facilitar la detección temprana de posibles contagios.
  • Ampliar la capacidad de vigilancia epidemiológica y de análisis de laboratorio.
  • Elaborar un seguimiento sistemático de las infecciones confirmadas.
  • Capacitar al personal sanitario en protocolos de control y uso de equipos de protección.
  • Implementar controles en fronteras y rutas principales para identificar casos sospechosos.
  • Restringir los viajes internacionales de personas que hayan tenido contacto con infectados.
  • Aislar y tratar de inmediato a los casos confirmados.
  • Garantizar que entierros y funerales sean realizados por personal especializado.
  • Impedir el traslado internacional de restos humanos vinculados a casos sospechosos o confirmados.
  • Asegurar el abastecimiento de insumos médicos esenciales.

Recomendaciones para países sin casos confirmados:

  • Informar a viajeros sobre los riesgos en zonas afectadas.
  • Difundir medidas preventivas para reducir la exposición al virus.
  • Preparar protocolos de evacuación y repatriación de ciudadanos expuestos.
  • Considerar como emergencia sanitaria cualquier caso sospechoso, contacto estrecho o muertes inexplicables, con intervención inmediata dentro de las primeras 24 horas.

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