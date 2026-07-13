Causa ANDIS: el juez Ariel Lijo rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de suspender el peritaje de sus audios La Justicia determinó continuar con la medida de prueba pese a la negativa del exdirector de ANDIS a aportar una muestra de voz para su comparación. El exfuncionario está procesado como jefe de una asociación ilícita. Por Agregar C5N en









Diego Spagnuolo, exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez Ariel Lijo rechazó este lunes el pedido de la defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo de suspender el peritaje de los audios que se le atribuyen para determinar cuáles son reales. Por lo que se continuará con la medida probatoria, pese a la resistencia del exfuncionario procesado como jefe de una asociación ilícita.

El objetivo del peritaje es determinar la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos. Spagnuolo se negó a aportar una grabación de su voz para facilitar la comparación.

Los abogados del exdirector de ANDIS habían solicitado la nulidad de la convocatoria al peritaje por entender que la orden "atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación".

La defensa argumentó que obligar a Spagnuolo a entregar una muestra de voz lo convertiría en "objeto de prueba" sin su consentimiento y que las grabaciones presentan dudas técnicas, posibles ediciones y eventuales manipulaciones con inteligencia artificial.

Los argumentos de Ariel Lijo para rechazar el pedido de Diego Spagnuolo En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN.

El juez recordó que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva. "Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento", advirtió el juez. ¿Qué pasa con el peritaje de los audios si Diego Spagnuolo no aporta su voz? Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material a peritar las grabaciones de cuatro entrevistas recientes del imputado en medios como Neura, LN+, Border y El Observador.