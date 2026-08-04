Paro portuario: el Gobierno acordó una reducción tarifaria del 20% y restableció la asistencia de navegación

La huelga iniciada el sábado por prácticos, pilotos y baqueanos provocó que el Ejecutivo suspenda el decreto que había desregulado el sector y forme una mesa de trabajo para dialogar.

El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques para revertir el pero portuario que mantiene a buques expectantes en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.

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La primera medida del gobierno libertario había sido intimar, a través de la Prefectura Naval Argentina, a más de 500 trabajadores que habían adherido a la huelga. En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

La normativa desreguladora generó un paro total de prácticos, pilotos y baqueanos en puertos de todo el país desde el sábado 1° de agosto desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta toda la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La instancia de diálogo será coordinada por la gestión de Javier Milei , con participación de las áreas de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva ; Defensa, encabezada por Carlos Pestri , y otros organismos competentes. Su objetivo será avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata , según indicó el Ejecutivo en un comunicado, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.

Paro portuario: se acumularon buques frente a La Plata y Bahía Blanca

El sitio MarineTraffic, que rastrea la posición de buques de todo el mundo mediante señales satelitales y de AIS (el sistema de identificación automática que llevan a bordo las embarcaciones), reflejó este martes una lectura del conflicto que inició con el decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.

Buques acumulados frente a La Plata y Bahía Blanca este martes por el paro portuario que comenzó el sábado. MarineTraffic

El esquema propuesto por el Gobierno creaba un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval Argentina, habilitaba a los usuarios a contratar libremente a sus prestadores, eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y le asignaba a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas.

También suprimía la segmentación geográfica que hasta ahora obligaba a cambiar de práctico durante un mismo trayecto. Según el Gobierno, el objetivo era reducir el llamado costo logístico argentino y fomentar la competencia en un servicio que consideraba cerrado.