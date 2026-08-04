4 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Paro portuario: el Gobierno acordó una reducción tarifaria del 20% y restableció la asistencia de navegación

La huelga iniciada el sábado por prácticos, pilotos y baqueanos provocó que el Ejecutivo suspenda el decreto que había desregulado el sector y forme una mesa de trabajo para dialogar.

Por
El decreto que causó el paro fue firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger.

El decreto que causó el paro fue firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger.

El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques para revertir el pero portuario que mantiene a buques expectantes en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.

Las negociaciones de Bullrich fueron recibidas con recelo por Sturzenegger.
Te puede interesar:

Ley de Tierras: en medio de las tensiones entre Bullrich y Sturzenegger, el Gobierno busca destrabar los votos

La primera medida del gobierno libertario había sido intimar, a través de la Prefectura Naval Argentina, a más de 500 trabajadores que habían adherido a la huelga. En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

La normativa desreguladora generó un paro total de prácticos, pilotos y baqueanos en puertos de todo el país desde el sábado 1° de agosto desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta toda la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La instancia de diálogo será coordinada por la gestión de Javier Milei, con participación de las áreas de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva; Defensa, encabezada por Carlos Pestri, y otros organismos competentes. Su objetivo será avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, según indicó el Ejecutivo en un comunicado, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.

Paro portuario: se acumularon buques frente a La Plata y Bahía Blanca

El sitio MarineTraffic, que rastrea la posición de buques de todo el mundo mediante señales satelitales y de AIS (el sistema de identificación automática que llevan a bordo las embarcaciones), reflejó este martes una lectura del conflicto que inició con el decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.

Buques acumulados frente a La Plata y Bahía Blanca este martes por el paro portuario que comenzó el sábado.

Buques acumulados frente a La Plata y Bahía Blanca este martes por el paro portuario que comenzó el sábado.

El esquema propuesto por el Gobierno creaba un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval Argentina, habilitaba a los usuarios a contratar libremente a sus prestadores, eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y le asignaba a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas.

También suprimía la segmentación geográfica que hasta ahora obligaba a cambiar de práctico durante un mismo trayecto. Según el Gobierno, el objetivo era reducir el llamado costo logístico argentino y fomentar la competencia en un servicio que consideraba cerrado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 

Causa ANDIS: la Justicia ordenó iniciar el peritaje de los audios el 26 de agosto

play

Ley de Tierras: Villarruel autorizó a Fernández Sagasti a participar de la sesión de manera virtual

Oscar Dolzani condujo su auto mientras tomaba mate y utilizaba el celular. 

Un senador fue grabado mientras manejaba con el celular y un mate en las manos

las modificaciones mas importantes de la ley de tierras que anuncio patricia bullrich

Las modificaciones más importantes de la Ley de Tierras que anunció Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, senadora del bloque de La Libertad Avanza.

El oficialismo se prepara para debatir la Ley de Tierras: "No nos van a correr con la soberanía"

Santa Cruz pagará un incentivo de $500.000 a docentes que hayan realizado un cumplimiento efectivo de sus funciones

Santa Cruz pagará un incentivo de $500.000 a docentes que acrediten asistencia y trabajo efectivo

Rating Cero

Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a hacer pública su relación en Luzu TV.

Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

La ex Gran Hermano Denisse González reveló cómo sigue su salud: "Están buscando la causa..."

Emilia Mernes reapareció para apoyar la convocatoria contra la modificación de la Ley de Tierras.

Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

Mafia, el Bulldog francés de la joven modelo rosarina, regalo de su exparea L-Gante.

Qué pasó con el perro de Candela Arizaga que se escapó durante el episodio con Facundo Moyano

Roccuzzo demostró que la supuesta rivalidad no existe cuando se trata de empatía y respeto.

Antonela Roccuzzo apoyó a Georgina Rodríguez ante las críticas a su cuerpo: el contundente gesto en redes

Candela Arizaga y Enzo Fernández: ¿pasó algo entre ellos?

Revelaron detalles del romance entre Enzo Fernández y Cande Arizaga: "Cuando se separó de Valentina..."

últimas noticias

Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a hacer pública su relación en Luzu TV.

Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

Hace 12 minutos
Se tensa la relación entre Trump y Lula.

El gobierno de Donald Trump le revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington

Hace 14 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 

Causa ANDIS: la Justicia ordenó iniciar el peritaje de los audios el 26 de agosto

Hace 17 minutos
El mercado local no logró subirse al rally internacional.

A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

Hace 30 minutos
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Hace 33 minutos