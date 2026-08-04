Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

La cantante describió la forma de expresarse de su novio como "muy inteligente, muy madura" y se definió a ella misma como "cocorita" tras admitir que fue "muy tóxica" consigo misma.

Tras confesarse con Rosalía en el Movistar Arena , Ángela Torres analizó cómo se equivocó en sus relaciones anteriores y qué hace diferente a su novio, Marcos Giles. "No tenía ni idea de lo que era querer en un vínculo sexoafectivo sanamente", apuntó la cantante, y describió como "muy tóxica" la forma de vincularse consigo misma.

"Como que tuve una búsqueda ahí muy intensa porque no me quería a mí. Hubo mucho tiempo de estar muy peleada conmigo", señaló la cantante y reconoció: "En mis maneras de amar fui muy tóxica en la forma en la que me miré a mí misma. Siempre me puse por debajo y me moví extraño en mis vínculos sexoafectivos".

La anécdota que compartió sobre el escenario con la cantante española coincide con lo que contó en diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina. "Salí con alguien que me hizo perder mi 'muchosidad'", había lamentado la cantante argentina este último sábado.

Ángela destacó la madurez emocional de Marcos y remarcó que "tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse", lo que para la artista es clave a la hora de evitar discusiones.

"Yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos", reveló la joven de 27 años.

La cantante adelantó que lanzará un tema inspirado en esa dinámica donde le dedica a su novio el verso: "¿Por qué tú has ordenado lo que no se podía ordenar?". "Siento que cuando menos lo buscás es cuando termina apareciendo una persona que te hace bien", concluyó la hija de Gloria Carrá.

Marcos Giles filtró un chat con Ángela Torres en el que discutían

El vínculo de "Margelita" quedó en el foco por una pelea que se hizo viral en junio por error de Marcos Giles, quien sin querer mostró los chats con Ángela Torres. Ella le reclamaba tiempo y él le respondió con un audio de cuatro minutos. ¿Todo mal?

La polémica comenzó en medio de un stream que realizaba el Mito con un amigo. Comenzó a compartir pantalla y se veían todas las pestañas que tenía abiertas. Fue entonces que tocó sin querer la ventana que tenía sus conversaciones de WhatsApp y ahí estaba el chat con Ángela.

La cantante había escuchado los tres audios que su novio le mandó y le contestó, frustrada: "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir".

"Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar", agregó ella, y el exfutbolista contestó con un audio de más de cuatro minutos. "No lo siento así como vos decís, pero bueno. Ya está. Nos llamamos si te parece", sumó la artista.

Al instante que se filtró, Marcos expresó: "Nooo". Pero luego lo arregló al decir que estaba limpio y que no tenía nada que ocultar. Asimismo, el Mito contó en Nadie dice nada en Luzu TV que hizo toda una travesía para ir a ver a Ángela. Por ese motivo, los usuarios comenzaron a decir que lo contó como una hazaña y en realidad había sido un pedido de la cantante.