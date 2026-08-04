Qué pasó con el perro de Candela Arizaga que se escapó durante el episodio con Facundo Moyano En los videos difundidos se ve cómo la mascota salió corriendo en plena madrugada durante el episodio callejero entre la joven y el dirigente político. Las imágenes lo muestran en Belgrano y un encargado de edificio aportó el testimonio clave sobre su paradero. Agregar C5N en









Mafia, el Bulldog francés de la joven modelo rosarina, regalo de su exparea L-Gante.

La mascota de Candela Arizaga salió corriendo en medio del confuso episodio con Facundo Moyano, ocurrido en plena madrugada. En los videos dados a conocer durante la jornada se ve a Mafia, el perro de la joven de 23 años, corriendo por Belgrano y un encargado de edificio aportó el testimonio clave sobre su paradero. "No se lo vamos a entregar a nadie", aseguró.

Esta madrugada un insólito episodio sacudió la tranquilidad de los vecinos de Belgrano cuando una joven semidesnuda irrumpió en la vía pública seguida por un hombre que resultó ser Facundo Moyano, reconocido dirigente político y sindical. Tras el episodio, Moyano quedó detenido bajo los cargos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, y su departamento de la Avenida del Libertador fue allanado por la Policía en búsqueda de elementos para sumar a la investigación.

Durante el transcurso de la jornada se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraron el recorrido que realizó la pareja por el barrio y donde se va a Mafia, el perro de Candela Arizaga, correr y cruzar la calle desesperado. El detalle que en un primer momento se pasó por alto es que la modelo lo estaba siguiendo porque se habría escapado.

"Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando", contó a la señal de América TV Camilo, encargado de edificio de la zona.

A su vez, contó que el perro está a resguardo: "Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie". Durante la huida, Mafia estuvo a punto de ser atropellado en plena calle, aunque por fortuna salió ileso. En el video se puede ver el instante en que un colectivo pasa a escasos centímetros del perro mientras intentaba cruzar la avenida.

La historia de Mafia, el perro que L-Gante le regaló a Candela Arizaga Mafia es un bulldog francés que L-Gante le regaló a Candela Arizaga cuando eran pareja, en 2024. La modelo lo mostraba seguido en sus redes, sobre todo en Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores, y solía incluirlo en historias y publicaciones. De hecho, el perro tenía su propia cuenta, @soymafia420. En la bio se definía como "El perrito malvado. Integrante de la mafilia". Allí aparecían fotos de canjes —ropa para mascotas, juguetes y hasta autos— que reforzaban su perfil digital. Tras el confuso episodio entre Moyano y Arizaga, el futuro del animal está en manos de una vecina y el encargado del edificio aclaró que únicamente lo devolverá a Arizaga o a sus familiares. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOY MAFIA (@soymafia420) L-Gante estuvo en pareja con Candela Arizaga durante el 2024 y su noviazgo significó el salto definitivo de la influencer rosarina a las pantallas de televisión y portales de espectáculos, marcando el inicio de su perfil con alta exposición pública. Durante los meses que compartieron el vínculo, se mostraron juntos de manera constante en eventos de prensa, grabaciones en vivo y compromisos nocturnos donde ella funcionaba como un acompañamiento central para el artista. A pesar de la fuerte atención mediática que supieron construir, el noviazgo llegó a su fin de forma prematura tras unos pocos meses de duración.