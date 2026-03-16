Caso $LIBRA: hay chats entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli

La periodista Fernanda Iglesias publicó una conversación entre ambos donde el empresario menciona publicidad paga en Instagram y una reunión con Javier Milei.

En las últimas horas del domingo la periodista Fernanda Iglesias transcribió y publicó una conversación entre la conductora de América TV Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli en el marco de la causa $LIBRA por la criptoestafa que promocionó el presidente Javier Milei en X.

Latorre y Novelli hablan sobre publicidad paga en Instagram y el empresario le menciona que salió de una reunión con el jefe de Estado como motivo para llamarla. "Me habló Milei el otro día, ¿es por él?", le preguntó la panelista y Novelli le respondió: "Hablé recién con él, en Casa (Rosada)" . Luego, tienen una llamada de cinco minutos y 10 segundos.

La conversación había comenzado por iniciativa del creador de Tech Forum y estaría fechada el 8 de enero de 2024 , antes de la difusión de $LIBRA por parte de Milei en X el 14 de febrero. En el chat, Novelli le había consultado a Latorre por tres historias de Instagram con publicidad de Binance e Influenz que tenía que realizar . El empresario le envió el guion y establecieron la frecuencia de publicación.

" Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes ”, pidió y le precisó: " Son tres días distintos, son historias súper cortas ".

Latorre también le preguntaba por un pago para ella y para su hija Lola Latorre, sin especificar por qué trabajo. " Lo del mes pasado de Lola y mío, ¿cuando lo pagan? ", le habría consultado la periodista, a lo que Novelli respondió: "Esta semana juntos, seguro mañana salga la transferencia a USA".

Tras compartir esta información en sus historias, Iglesias concluyó: "Tengo la causa, chichis, no empiecen a decir que es mentira ni nada de eso". La conductora de Sálvese quien pueda reconoció que pautó publicidad con Novelli antes del caso $LIBRA en 2023 y 2024, aseguró que "hay otros influencers" que hicieron lo mismo y pidió: "No farandulicen la corrupción".

"El problema es de la gente de la política, no de los que simplemente hicimos un laburo de publicidad", consideró Latorre y recordó que Binance patrocina a la Selección argentina. "La investigación y el periodismo no son para cualquiera", deslizó en la anteúltima de las 13 historias que subió para responderle a Iglesias. En ninguna aclaró qué habló con el Presidente.

Yanina Latorre explicación LIBRA 3 de las 13 historias que subió Yanina Latorre para responderle a Fernanda Iglesias por $LIBRA. Instagram

El borrador del acuerdo millonario entre Mauricio Novelli y Javier Milei

Un documento extraído del dispositivo móvil de Novelli contiene las bases de un contrato con el CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis. El texto establece pagos divididos en tokens líquidos o efectivo a cambio de menciones públicas del jefe de Estado. Además, el acuerdo incluía asesorías presenciales en inteligencia artificial para el Gobierno nacional.

"Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con 'H'. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei", reza la transcripción que comprometería directamente al Presidente.

El análisis técnico también identificó un mensaje guardado en el bloc de notas del empresario Novelli apenas dos días después del fraude. El borrador sugería una hipotética declaración pública donde el mandatario admitía su respaldo ideológico, pero negaba cualquier beneficio económico personal. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", indicaba un primer borrador.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", indicaba un segundo texto preparado para el Presidente.

Quiénes es Mauricio Novelli, apuntado por estar detrás de $LIBRA

En medio del escándalo de $LIBRA, Hayden Davis, el impulsor del token y autodefinido "asesor" del mandatario, mencionó en una entrevista a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy como partes integrantes de la maniobra. Ambos son creadores del Tech Forum, un evento al que asistió el mandatario en 2024.

En una entrevista publicada este lunes con el youtuber Stephen Findeisen, quien se dedica a investigar estafas cripto, Davis planteó que "esto debía ser un experimento". Según, explicó, Milei "apoyaba" a $LIBRA en el marco de la intención de "tokenizar todas las operaciones financieras del país", pero "no quería convertirla en su memecoin oficial".

Ante la consulta acerca del involucramiento de Novelli y Terrones Godoy, creadores del Tech Forum, evento al que asistió Milei el año pasado, el joven confirmó que ambos participaron, aunque luego relativizó que "no tenían mucho que ver".

El Presidente mantuvo el 19 de octubre de 2024, en el Hotel Libertador, una audiencia con Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la empresa que lanzó el proyecto Viva la Libertad y la el token $LIBRA. En los registros oficiales de los encuentros diarios del mandatario consta que el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli también formaron parte de esa reunión.

La reunión fue "protocolar" y motivada por un "interés colectivo". Milei, Peh, Adorni y Novelli "analizaron cómo la tecnología de IA descentralizada de KIP puede respaldar a Argentina", según los registros oficiales.