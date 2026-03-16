16 de marzo de 2026 Inicio
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Causa $LIBRA: piden apartar al fiscal Taiano, acusado de "encubrimiento"

El diputado Maximiliano Ferraro, quien encabeza la comisión investigadora, cuestionó el rol del fiscal en el caso que involucra al presidente Javier Milei por la presunta estafa con la criptomoneda.

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Causa $Libra: piden apartar al fiscal Taiano acusado de encubrimiento

Causa $Libra: piden apartar al fiscal Taiano acusado de "encubrimiento"

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El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja y titular de la comisión investigadora del caso $LIBRA, pidió el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano y de la causa en la que se investiga al presidente Javier Milei por presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda.

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Según el legislador, Taiano “está al borde del encubrimiento” por el manejo del expediente y por la demora en impulsar medidas de prueba. Ferraro adelantó que brindará una conferencia de prensa para ampliar su postura y dar detalles de las presentaciones que se harán en el ámbito judicial.

La investigación cobró nuevo impulso luego de que trascendieran peritajes realizados sobre teléfonos celulares de los involucrados. De acuerdo con esos informes, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron más de veinte comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y también después de su colapso.

Ferraro sostuvo que esos datos contradicen la versión pública que había dado el mandatario, quien había afirmado que no tenía vínculo con el proyecto y que solo había difundido la iniciativa en redes sociales tras copiar información disponible en internet.

“Cuando se revisa la cantidad de pruebas que aparecen en el expediente, queda claro que la realidad supera a la ficción”, afirmó el diputado opositor. En ese marco, también cuestionó las reuniones que, según planteó, se habrían realizado en la residencia presidencial de Olivos con personas vinculadas al proyecto.

El legislador consideró además que la Justicia deberá avanzar ahora con nuevas declaraciones y medidas de prueba para esclarecer el rol de los distintos involucrados en el caso.

En paralelo, uno de los querellantes que impulsan la causa, el empresario estadounidense Hayden Davis, también solicitó tiempo atrás la recusación del fiscal al considerar que no habría actuado con la imparcialidad necesaria.

El pedido formal quedó bajo análisis del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si Taiano continúa al frente de la investigación o si corresponde designar a otro representante del Ministerio Público Fiscal. La decisión podría ser apelada ante la Cámara Federal.

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