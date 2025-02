Habló el creador de Libra, la cripto presidencial: "Soy asesor de Javier Milei"

Cabe recordar, que el Presidente había tuiteado tras su reunión con su "nuevo asesor" en su momento: "Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país", había anunciado Milei en sus redes.

Sin embargo, tras su video también subió a las redes un comunicado donde responsabiliza al jefe de Estado por lo sucedido con Libra y da por tierra la versión oficial de "no saber los pormenores del proyecto. "Javier Milei inicialmente respaldó y promocionó activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían conseguido su apoyo público en el lanzamiento y me habían asegurado que su respaldo continuo estaba garantizado durante todo el lanzamiento".

Enseguida, continuó: "A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo inesperadamente revirtieron su posición, retirando su apoyo y eliminando todos los respaldos anteriores en las redes sociales. Esta abrupta decisión se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías anteriores.

Además, agregó: "Para mi sorpresa, Milei publicó más tarde un comunicado indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, etiquetándolos como estafadores".

Hayden Davis, como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, despegó completamente a la empresa KIP Network, y su fundador Julian Peh, de cualquier delito: "Sólo puedo suponer que los asociados de Milei intentaron echarle la culpa a Julian para protegerse de la responsabilidad", aclaró.

En tanto, el CEO de Kelsier Ventures responsabilizó al líder libertario por la caída del token: "Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habian comprado el token basándose en su confianza en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas de pánico, que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token", denunció.

Por último, Davis quiso llevar tranquilidad a los inversores y dejó en claro que no tomó ninguno de esos fondos para beneficio personal: "Como custodio, no propietario, de estos fondos, no me siento comodo transfiriéndolos a los asociados de Milei o al equipo de KIP". Y propuso una solución: "Después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100% de los fondos bajo mi control, hasta u$s100 millones, nuevamente en Libra Token y quemar todo el suministro comprado", expresó.

Y concluyó: "A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de comenzar el proceso de ejecución de este plan dentro de las próximas 48 horas".