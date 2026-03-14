15 de marzo de 2026 Inicio
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Caso $LIBRA: nuevas pericias revelan un acuerdo millonario entre Javier Milei y Mauricio Novelli

El análisis del teléfono del trader expuso un presunto acuerdo por u$s5 millones para promocionar el token. La información difundida por las querellas detalla la existencia de borradores destinados a blindar al Presidente ante las acusaciones.

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Mauricio Novelli habría acordado una suma millonaria con Milei por la promoción del token $LIBRA.

La Justicia detectó un posible pacto de u$s5 millones para que Javier Milei promocione el token $LIBRA mediante sus redes sociales oficiales. Las pericias al celular del imputado Mauricio Novelli exponen comunicaciones fluidas con el mandatario y Karina Milei en los días en que se concretó el movimiento financiero. El material analizado también exhibe una estrategia para ocultar el origen del proyecto.

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Un documento extraído del dispositivo móvil de Novelli contiene las bases de un contrato con el CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis. El texto establece pagos divididos en tokens líquidos o efectivo a cambio de menciones públicas del jefe de Estado. Además, el acuerdo incluía asesorías presenciales en inteligencia artificial para el Gobierno nacional.

"Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con 'H'. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei", reza la transcripción que comprometería directamente al Presidente.

El análisis técnico también identificó un mensaje guardado en el bloc de notas del empresario Novelli apenas dos días después del fraude. El borrador sugería una hipotética declaración pública donde el mandatario admitía su respaldo ideológico, pero negaba cualquier beneficio económico personal. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", indicaba un primer borrador.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", indicaba un segundo texto preparado para el Presidente.

Los contactos entre Javier Milei, su hermana y Mauricio Novelli

Los investigadores confirmaron ocho comunicaciones directas entre Javier Milei y Novelli el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento. El registro telefónico también incluye siete contactos con Karina Milei en horarios críticos previos a la publicación del posteo. Además, consta una videollamada de casi cinco minutos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la misma fecha del despliegue de la criptomoneda, Novelli mantuvo un diálogo con el exasesor Demian Reidel mientras se encontraba en territorio estadounidense. Los peritos rastrearon intercambios posteriores con Manuel Terrones Godoy: "Llevo eso para allá, pero borrá", expresaba un mensaje en el que el empresario ordenó la eliminación de información que consideraba comprometedora. La querella sostiene que estos hallazgos ratifican el conocimiento previo de los funcionarios sobre la estafa.

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