Caso Cerimedo: Nadia Beller pidió ser testigo protegida y suspendieron su declaración La abogada, que fue víctima de un atentado presuntamente orquestado por el exasesor de Milei, no declaró ante la Justicia luego de solicitar ingresar al programa de protección a la víctima y testigos, por temor a nuevos ataques. Por Agregar C5N en









La declaración testimonial de la abogada fue oficialmente suspendida este miércoles. Redes sociales

La causa contra el consultor Fernando Cerimedo por intento de femicidio contra Nadia Beller en Bolivia, dio un giro este miércoles 26 de agosto: la víctima pidió ser testigo protegida.

La declaración testimonial de la abogada y expareja del asesor político del presidente Rodrigo Paz, y cercano a Javier Milei, fue suspendida. La decisión judicial se tomó de forma inmediata después que a letrada solicitó formalmente ser incluída en el programa de protección a la víctima y testigos, por temor a nuevas represalias.

Tras ser dada de alta, la mujer argumentó que teme por su integridad física, luego de sobrevivir a un intento de asesinato con tres disparos que rozaron el hombro y el brazo.

Beller presenta varias heridas producto del atentado, con múltiples esquirlas y fractura de húmero expuestas en placas radiográficas, por lo que presentó un escrito ante la fiscalía hasta que le garanticen las medidas de seguridad para ella y su familia.

Suspensión de la audiencia El juzgado a cargo dispuso aplazar el acto procesal mientras se resuelven los protocolos de resguardo y se evalúan las medidas cautelares solicitadas. Tras el ataque a balazos sufrido días atrás, Beller argumentó que no existen las condiciones mínimas para prestar testimonio sin poner en riesgo su vida. La causa está en el Juzgado N°15, ubicado en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra.