26 de agosto de 2026 Inicio
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Recoleta: un hombre se atrincheró en su departamento y generó caos en el tránsito

El hombre permaneció más de una hora en su vivienda, hasta que fue reducido por la Policía de la Ciudad. El operativo obligó a cortar calles y generó demoras en pleno mediodía.

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El hombre de 35 años tendría problemas psiquiátricos según su madre.

El hombre de 35 años tendría problemas psiquiátricos según su madre.

Alrededor del mediodía de este miércoles, un hombre de 35 años fue detenido tras permanecer más de una hora atrincherado en un edificio de la calle Montevideo al 900, en el barrio porteño de Recoleta. El operativo de la Policía de la Ciudad, iniciado a partir de un llamado al 911, obligó a cortar calles y generó un fuerte caos en el tránsito de la zona.

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Un operativo policial en Recoleta terminó con el arresto de un hombre de mediana edad que permaneció atrincherado durante más de una hora en la planta baja de un edificio de Montevideo y Paraguay. Todo comenzó cerca de las 12, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia del sujeto en resistencia.

De inmediato, efectivos de la Policía de la Ciudad junto con la colaboración de la División de Operaciones Especiales (DOE), el SAME y un mediador se desplazaron hasta el lugar para negociar con el sospechoso.

Tras más de una hora de tensión y negociaciones con el sujeto, los agentes del DOE ingresaron al domicilio y lograron reducirlo. Según fuentes policiales, la madre del hombre habría indicado que padece problemas psiquiátricos. Por esa razón, el hombre fue sedado por parte del personal médico y trasladado en ambulancia a un centro de salud porteño, mientras el operativo mantenía la zona completamente bloqueada.

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Una mujer de 70 años murió luego de ser atropellada por el colectivo de la línea 67 en uno de los carriles del Metrobús de Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El hecho ocurrió este martes a media mañana a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, sentido Palermo, según la información oficial del SAME, que al llegar al lugar constató la muerte de la víctima. Al mismo tiempo, personal médico asistió al chofer del transporte de pasajeros, de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de la situación. En el lugar trabajó la Policía, Unidades de Atención Inmediata y una ambulancia del SAME.

En la zona, se sintieron las complicaciones y demoras del tránsito: los colectivos fueron desviados a los carriles particulares debido a un corte momentáneo en el Metrobús.

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