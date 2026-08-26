Cuándo cobro ANSES: Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 27 de agosto

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 27 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados entre 4 y 5.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.
Desempleo Plan 1
Quienes cuenten con Desempleo Plan 1 pueden cobrar este jueves con DNI culminado en 6 y 7.