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Murió Ruben Rada, legendario músico uruguayo, a sus 83 años

El artista estaba internado desde hacía unas semanas por una neumonía. Tenía previsto dos shows para octubre. Su partida interrumpe proyectos recientes y deja un vacío enorme en la cultura rioplatense, donde su talento y carisma marcaron generaciones.

Rada padecía un cuadro complicado de salud.

Rada padecía un cuadro complicado de salud.

Ruben Rada, leyenda de la música uruguaya, murió este miércoles a los 83 años tras un cuadro de salud que se agravó en los últimos días. Según informó su familia, el artista estaba internado por un cuadro de neumonía bilateral y complicaciones.

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.
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La familia del negro Rada confirmó su fallecimiento con un mensaje cargado de dolor: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

En el comunicado, agradecieron el cariño recibido de fanáticos, colegas y amigos, y dedicaron un reconocimiento especial al equipo médico que lo acompañó en la internación: “Infinitas gracias al cuerpo profesional que hizo todo lo posible y más”. Un adiós íntimo y conmovedor para una figura que trascendió fronteras.

El artista uruguayo ya había sido hospitalizado en 2015 para realizarse una angioplastia coronaria y en 2017 pasó por una hospitalización de tres días a causa de un pico de presión. A pesar de esos achaques, el Negro se mantenía activo y tan solo hace algunos días había lanzado ¿Quién va a cantar?, un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y que se transmite vía YouTube.

La partida de Rada conmueve al Río de la Plata que esperaba el reencuentro con Tótem, su histórica banda de los setenta, y marca el final de una voz única que atravesó generaciones.

El Negro Rada: vida, música y magia

Ruben Rada nació en Montevideo en 1943 y desde chico se metió de lleno en el pulso de las comparsas barriales. Pasó por la murga, la orquesta Cubanacán y luego por grupos como The Hot Blowers y El Kinto, donde fue pionero del candombe beat: esa mezcla explosiva de tambores, guitarras eléctricas y canciones en español que rompió con la hegemonía anglosajona.

En los 70 fundó Totem, banda clave del rock uruguayo, y más tarde se unió a los hermanos Fattoruso para grabar Magic Time, dejando clásicos como “Montevideo”. Ya en los 80, Rada conquistó la Argentina con discos como La Banda, La Rada y La yapla mata, instalando hits que se volvieron himnos populares: “Cha-cha, muchacha”, “Muriendo de plena” y “Candombe para Gardel”.

Dueño de un carisma único, se animó a todo: creó el personaje infantil Rubenrá, hizo televisión, teatro, radio y cine, y nunca dejó de experimentar con nuevos formatos. Su obra, que va del candombe más puro a fusiones con jazz, rock y pop, lo convirtió en un artista total, capaz de emocionar a varias generaciones y de dejar una huella imborrable en la cultura rioplatense.

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