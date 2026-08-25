25 de agosto de 2026 Inicio
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Caso Cerimedo: identificaron a los dos hombres que atacaron a Nadia Beller en Bolivia

Se trata de dos hombres, uno de ellos colombiano, que están siendo buscados por la fuerza policial, motivo por el cual hasta el momento no dieron a conocer las identidades. Resultó clave el análisis de las cámaras de seguridad del hotel y los dichos de un matrimonio que le habían dado el arma.

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Los dos atacantes fueron identificados. 

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La información marca que se trata de dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, que están siendo buscados por la fuerza policial, motivo por el cual hasta el momento no dieron a conocer las identidades.

"Llegaron a la identificación por la detención de un matrimonio que eran los que supuestamente habían provisto el arma homicida a los sicarios, bueno, en la declaración de estas dos personas surgió el nombre de estos dos sicarios. Ellos fueron trasladados a la misma cárcel donde hoy está este hombre", señaló el periodista Gabriel Michi en el programa De Una por C5N.

Fernando Cerimedo, más complicado: detuvieron a una mujer involucrada en la causa por lavado de dinero

Además de la causa por el femicidio de Nadia Beller, Fernando Cerimedo también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero acusado de realizar transacciones de alrededor de u$s400.000 en una casa de cambio presuntamente administrada por Claudia Inés L.C. y su esposo y exmilitar, Fritz Junior G.A.

La pareja fue detenida al acudir a la Justicia a ver cómo quedaba su imputación y la mujer terminó con prisión domiciliaria mientras que el exmilitar fue enviado a la cárcel de forma preventiva por 45 días. Ambos habían huido del allanamiento a un inmueble en La Paz donde operaba la casa de cambio de divisas presuntamente vinculada a Cerimedo.

Fritz Junior G.A. se habría escapado con u$s700.000, pero su abogado aseguró que "esa plata se perdió, no está" y negó cualquier vínculo con Cerimedo, según detallaron al aire de De Una por C5N. El delito del que se los acusa es "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas".

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