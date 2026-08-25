Caso Cerimedo: identificaron a los dos hombres que atacaron a Nadia Beller en Bolivia Se trata de dos hombres, uno de ellos colombiano, que están siendo buscados por la fuerza policial, motivo por el cual hasta el momento no dieron a conocer las identidades. Resultó clave el análisis de las cámaras de seguridad del hotel y los dichos de un matrimonio que le habían dado el arma. Por Agregar C5N en









Los dos atacantes fueron identificados.

La Policía de Bolivia identificó este martes a los dos sospechosos que intentaron asesinar a tiros a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, el exasesor político de Javier Milei, que se encuentra detenido acusado de ser el autor intelectual del ataque. A primera hora de la jornada, el Gobierno tomó distancia del consultor político que estuvo detrás de la estrategia presidencial del libertario en 2023, aunque admitió ingresos suyos a Casa Rosada en 2024.

La información marca que se trata de dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, que están siendo buscados por la fuerza policial, motivo por el cual hasta el momento no dieron a conocer las identidades.

Escándalo Cerimedo: identificaron a los sicarios del intento de femicidio



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/lHUysSFVM4 — C5N (@C5N) August 25, 2026 "Llegaron a la identificación por la detención de un matrimonio que eran los que supuestamente habían provisto el arma homicida a los sicarios, bueno, en la declaración de estas dos personas surgió el nombre de estos dos sicarios. Ellos fueron trasladados a la misma cárcel donde hoy está este hombre", señaló el periodista Gabriel Michi en el programa De Una por C5N.

Fernando Cerimedo, más complicado: detuvieron a una mujer involucrada en la causa por lavado de dinero Además de la causa por el femicidio de Nadia Beller, Fernando Cerimedo también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero acusado de realizar transacciones de alrededor de u$s400.000 en una casa de cambio presuntamente administrada por Claudia Inés L.C. y su esposo y exmilitar, Fritz Junior G.A.

La pareja fue detenida al acudir a la Justicia a ver cómo quedaba su imputación y la mujer terminó con prisión domiciliaria mientras que el exmilitar fue enviado a la cárcel de forma preventiva por 45 días. Ambos habían huido del allanamiento a un inmueble en La Paz donde operaba la casa de cambio de divisas presuntamente vinculada a Cerimedo.