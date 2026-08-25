25 de agosto de 2026 Inicio
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Un tiroteo en un partido de hockey desató el pánico en Paraná: "La delincuencia le ganó al deporte"

El partido de hockey de Reserva entre Estudiantes y Tilcara quedó suspendido en la sede Plumín del CAE cuando una balacera irrumpió en plena tarde. Jugadoras, entrenadores y familias vivieron minutos de terror en medio de los disparos.

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Un sábado de horror se vivió en Paraná entre tiros

Un sábado de horror se vivió en Paraná entre tiros, familias en el suelo y un partido suspendido. 

Un violento episodio sacudió a Paraná el fin de semana cuando un tiroteo obligó a frenar el partido de hockey de Reserva entre Estudiantes Blanco y Tilcara en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE). Entre 15 y 20 disparos se escucharon cerca de la cancha y las jugadoras, entrenadores y familias tuvieron que tirarse al suelo para protegerse mientras los árbitros suspendían el encuentro.

El robo ocurrió en un local ubicado en Paunero 1480, en San Miguel.
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El enfrentamiento armado ocurrió a escasos metros de las instalaciones de calle Juan Ambrosetti. Según el presidente del CAE, Emilio Fouces, los grupos enfrentados estaban a unos 30 o 40 metros del predio, donde además se celebraba un cumpleaños infantil y otros jóvenes practicaban tenis. "La delincuencia le ganó al deporte", resumió el dirigente tras una tarde marcada por el miedo y la indignación.

"El hecho es gravísimo y no tiene precedentes", expresó Fources y aseguró que no se pasará por alto un hecho de semejante gravedad. Asimismo, respaldó la decisión de los árbitros de frenar el partido, la cual consideró como una medida adecuada para preservar la integridad de las jugadoras ante una situación que podía terminar en una tragedia.

"No fue una pelea entre vecinos ni puede reducirse a un enfrentamiento de vieja data. Acá hay problemas mucho más profundos y graves que deben ser atendidos", arremetió.

Tiroteo en un partido de hockey en Paraná: detenidos y damnificados

Tras la balacera en la sede Plumín del CAE, la Policía desplegó operativos en la zona y detuvo a tres sospechosos. En los procedimientos se incautaron armas de fuego que podrían estar relacionadas con el enfrentamiento ocurrido durante el partido de hockey. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía, que ya dispuso medidas para esclarecer lo sucedido y definir responsabilidades.

Desde la dirigencia del club remarcaron que no se trató de un hecho aislado, ya que en lo que va del año se registraron al menos tres episodios con detonaciones cerca de las instalaciones, aunque ninguno con la magnitud del ocurrido el sábado. En videos del momento se observan corridas de los presentes y jóvenes armados en plena calle, lo que refuerza la preocupación por la seguridad.

El CAE se presentó como damnificado en la investigación y convocó a una reunión de Comisión Directiva para evaluar cómo seguir con la actividad deportiva. "Esto genera conmoción entre los padres y necesitamos darles una respuesta", señaló el presidente del club. La institución ya había acordado con el Ministerio de Seguridad la instalación de un destacamento policial en el predio, cuya estructura financiará el club y cuya puesta en marcha estará a cargo de la fuerza provincial.

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