25 de agosto de 2026 Inicio
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Nueva denuncia contra Fernando Cerimedo: influencer brasileño lo denunció por difamación

Felipe Neto inició una nueva acción judicial debido a declaraciones realizadas por el exasesor de Javier Milei durante la campaña electoral en Brasil durante 2022.

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Nueva denuncia contra Fernando Cerimedo

Nueva denuncia contra Fernando Cerimedo,

El influencer brasileño Felipe Neto presentó una nueva denuncia por difamación contra Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en Bolivia acusado del intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller. La presentación se originó en una serie de declaraciones que el consultor argentino realizó durante las elecciones presidenciales de Brasil de 2022.

Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 
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Neto, una de las figuras más importantes de las redes sociales brasileñas con más de 73 millones de seguidores entre sus distintas plataformas, se presentó en el 3° Juzgado Civil Regional de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. Allí cuestionó acusaciones de Cerimedo en las que lo vinculaba con el entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva y con el Partido de los Trabajadores (PT).

La causa volvió a tomar impulso luego de que la documentación judicial fuera remitida a Buenos Aires por medio de la Cancillería argentina. La Justicia brasileña busca ahora notificar formalmente a Cerimedo en Argentina, donde figura con domicilio profesional. El objetivo es que pueda ejercer su defensa y responder la demanda dentro de un plazo de 15 días. Si no se presenta, podría ser declarado en rebeldía.

Denuncia Cerimedo: qué reclama Felipe Neto

El influencer exige una indemnización de 50.000 reales, equivalente a unos u$s10.000, además de que se retire de manera definitiva el video cuestionado. También solicita que Cerimedo publique una retractación en el mismo espacio en el que difundió las acusaciones y que se haga cargo de las costas y honorarios judiciales.

La presentación sostiene que las expresiones del consultor fueron calumniosas y difamatorias y que provocaron un perjuicio sobre la honra y la imagen pública de Neto. Según la demanda, las acusaciones también lo relacionaron indirectamente con una supuesta estructura de propaganda electoral ilegal.

El origen del conflicto se encuentra en un video de aproximadamente un minuto y medio publicado por Cerimedo en X en noviembre de 2022. En esa grabación, el consultor cuestionaba públicamente a Neto por su posición política y por su respaldo al sistema electoral brasileño.

En ese contexto, Cerimedo afirmó que el influencer estaba recibiendo dinero de Lula y del PT y lo criticó por sus opiniones sobre las elecciones. También cuestionó la cantidad de seguidores que tenía Neto y lo calificó como una "vergüenza" para Brasil.

La disputa se produjo después de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Lula derrotó a Jair Bolsonaro. Durante ese período, Cerimedo difundió un denominado "dossier" en el que sostenía que existían irregularidades y una supuesta manipulación de las urnas electrónicas brasileñas, una acusación que generó una fuerte controversia política en el país.

Neto, por su parte, se convirtió en uno de los principales críticos de Bolsonaro y de sectores de la derecha brasileña, además de defender públicamente la confiabilidad del sistema electoral de su país.

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