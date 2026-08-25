Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

Se trata de José Eduardo Figueroa, quien se encontraba alojado en una unidad carcelaria. Las autoridades buscan establecer si se suicidó o fue asesinado.

Un hombre que había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa en la provincia de Salta apareció muerto en su celda, por lo que las autoridades buscan establecer si se suicidó o fue asesinado. La investigación expuso que falleció por asfixia por ahorcamiento.

El abogado José Eduardo Figueroa , quien tenía 46 años y se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria 1 Villa las Rosas , fue encontrado muerto mientras cumplía la máxima pena por el asesinato de Mercedes Kvedaras en el domicilio en el que convivían. "Durante la tarde de hoy, 24 de agosto, se produjo el fallecimiento de José Eduardo Figueroa, interno alojado en el pabellón ‘F’ de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas", expresó el organismo en un comunicado.

En tal sentido, se refirió a la reacción de las autoridades. "De acuerdo con la información preliminar, personal penitenciario fue alertado e intervino de manera inmediata y activó el protocolo de emergencia correspondiente" , detalló.

El femicidio ocurrió en 2023, después de que un amigo de Figueroa realizara un llamado al 911 tras recibir un mensaje de Figueroa donde le explica que "ya no puedo más con esto". Ante esta situación, la Policía arriba al barrio privado El Tipal, ubicado en la localidad de San Lorenzo, para buscar a la pareja.

Sin saber sobre su paradero, las autoridades realizaron un operativo cerrojo y dan con el paradero de la pareja dentro del auto de la víctima, quien se encontraba sin signos vitales y con su esposo inconsciente a su lado.

Misterio en Paraguay: encontraron muerto a un polaco acusado del femicidio de su pareja en Córdoba

Un hombre de nacionalidad polaca, buscado con pedido de captura internacional por el femicidio de Luciana Daniela Ojeda, fue encontrado muerto en un hotel en Paraguay. Aún no se difundieron las causas de su fallecimiento, por lo que la investigación está en curso.

Se trata de Jan Lu Korzeniecki que según detalló Ministerio Público Fiscal (MPF) “fue hallado sin vida en un hotel de la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay el día 18 de agosto de 2026”, se trata de la capital del departamento de Boquerón, ubicada a 470 kilómetros de Asunción, en el corazón del Chaco paraguayo.

El hombre de 45 años estaba acusado de haber asesinado a su pajera de 36 años, quien fue encontrada muerta en un departamento en Nueva Córdoba. Ambos habían iniciado una relación desde hacía unos diez meses y compartían una casa en el centro de la capital cordobesa. Él había llegado nuevamente a la ciudad el 6 de julio, con la intención de permanecer durante un mes junto a ella.

El cuerpo de Ojeda fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana del 15 de julio, en su departamento junto a su hija de cinco años, quien quedó al cuidado de sus abuelos maternos.