Con el quorum en duda, la oposición busca sesionar en Diputados para avanzar en la interpelación de Manuel Adorni

Se debaten seis iniciativas que solicitan que el jefe de Gabinete brinde explicaciones sobre su evaluación patrimonial e incluyen la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartarlo de su cargo. Sin embargo, una maniobra del Gobierno en comisiones voltearía la convocatoria al recinto.

La Cámara de Diputados sesiona este martes desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Se debaten seis iniciativas que solicitan que brinde explicaciones sobre su evaluación patrimonial e incluyen la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartarlo de su cargo. Sin embargo, una maniobra del Gobierno en comisiones voltearía la convocatoria al recinto.

La convocatoria para sesionar lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán , con un temario que incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Además, los proyectos solicitan que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, brinde explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a su evolución patrimonial.

Tres de las seis iniciativas que la Cámara debatirá contemplan, además de la interpelación, la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Adorni de su cargo .

De este modo, el cuerpo legislativo deberá definir si avanza con la convocatoria al funcionario y si habilita el tratamiento de una eventual moción de censura , mientras la investigación judicial en su contra continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La estrategia del Gobierno para demorar la jugada de la oposición contra Manuel Adorni

En ese marco, el oficialismo logró este martes, con el apoyo de los bloques del PRO y la UCR, entre otros aliados, hacer una jugada que pretende poner en duda el quorum en ambas sesiones especiales.

Desde el Gobierno lanzaron la convocatoria a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados para la semana que viene, con el objetivo de ganar tiempo para iniciar formalmente el tratamiento de todos los pedidos de interpelación que pesan sobre Adorni.

La movida, impulsada por la mesa política de la Casa Rosada, apunta a convencer a legisladores de la oposición dialoguista para que no se sienten este martes en sus bancas a la hora de la sesión convocada para interpelar a Adorni a partir de las 14. Así, el oficialismo apunta a que la sesión se caiga por falta de quorum.