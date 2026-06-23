23 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno blinda a Manuel Adorni en Diputados: Marcela Pagano denunció presiones por la moción de censura

La legisladora reveló en C5N que no habrá quorum en la sesión de este martes, convocada para tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Aclaró que no era necesario debatir en comisión la herramienta, ya que está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional. "Son maniobras", lamentó.

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Marcela Pagano habló con C5N sobre la moción de censura de Manuel Adorni. 

La diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, cuestionó en C5N la estrategia oficialista y el blindaje político del Gobierno al jefe de Gabinete Manuel Adorni para que no haya quorum de legisladores aliados en la sesión de este martes, que había sido convocada por la oposición para tratar una moción de censura contra el funcionario. Además, aclaró que no era necesario debatir en comisión la herramienta, ya que está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional. "Son maniobras", señaló.

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“Yo me pregunto qué diría Umberto Ilia y Alfonsín si estuvieran vivos y verían lo que harían algunos radicales. Yo me pregunto que estará pensando Mauricio Macri, que mandó emisarios muy cercanos a expresar públicamente su insatisfacción con respecto a lo que está haciendo el Gobierno para mantener a un jefe de Gabinete que cometió delitos y lo confiesa públicamente”, señaló la diputada en un primer momento, en una entrevista con Antonio Fernández Llorente durante el programa La Mañana.

Luego detalló que "hasta la semana pasada, nosotros teníamos confirmado que de 256 diputados se iban a sentar 190. Había una mayoría absoluta prácticamente que consideraba pertinente que la sesión se realice, después había que ver lo que pasaba con la votación”.

Adorni integr&oacute; la comitiva oficial y estuvo presente en el acto por el D&iacute;a de la Bandera en Rosario.&nbsp;

Adorni integró la comitiva oficial y estuvo presente en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

Ante este panorama, denunció que "de gallos a medianoche", "con arreglos mediantes" y "gobernadores presionados", se bajaron muchos diputados: "Quedamos 110 hasta ayer a la noche lo que implica que no habrá quórum hoy”.

Polémica por la moción de censura: "No hay nada que debatir"

Al hacer referencia a la moción de censura, la diputada Marcela Pagano explicó en C5N que "es una maniobra prevista en el artículo 101 en la Constitución Nacional" y "está muy claro lo que hay que hacer: la interpelación y la votación para que el cuerpo voten por si o por no.

“Si esto ya está previsto en la votación, nada hay que debatir en la comisión de asuntos constitucionales ni tampoco en el pleno. Son maniobras”, argumentó, al momento de cuestionar la estrategia oficialista de llevar a cabo una reunión de labor parlamentaria para tratar la herramienta.

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